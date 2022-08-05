Ruanda, M23 isyancılarını 'desteklediğini ortaya koyan' BM raporunu reddetti

05 Ağustos 2022 Cuma, 15:28

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi uzmanlarınca hazırlanan ve dün basına sızdırılan raporun sahte iddialar taşıdığı ve henüz yayınlanmadığı vurgulandı.

Bu konuda daha önce hazırlanan raporda bu uzmanların görüşlerinin hiçbirinin olmadığı hatırlatılan açıklamada, Ruanda'nın KDC'den gelen askeri tehdide karşı önlem aldığı ve M23'ü sınırlarından uzaklaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, M23'ün KDC sınırlarındaki eylemlerinden Ruanda'nın sorumlu olmadığına işaret edildi.

BM uzmanlarına ait olduğu belirtilen raporda, Ruanda askerlerinin M23 isyancılarıyla hareket ettiği ve ortak operasyonlar dahi yaptığı ileri sürülmüştü.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), daha önce M23'ün sivilleri hedef aldığını ve savaş suçu işlediğini belirtmişti.

2012'den bu yana faaliyet gösteren M23 isyancıları, KDC'yi Tutsilere karşı ayrımcı politikalar yürütmekle suçluyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.