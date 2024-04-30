Ruang Yanardağı yeniden faaliyete geçti
Endonezya’daki Ruang Yanardağı’nda bir kez daha patlama meydana gelmesi sonucu uyarı seviyesi 4’e yükseltildi, bir havalimanı kapatıldı.
Endonezya’nın Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Ruang Yanardağı yeniden patladı.
Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, yanardağın lav ve kül püskürttüğü, alarm seviyesinin 3’ten 4’e çıkarıldığı bildirildi.
Patlamanın ardından eyaletteki Sam Ratulangi Uluslararası Havaalanında tüm operasyonlar durduruldu.
Havaalanının yarın öğlene kadar kapalı kalacağı belirtildi.
Öte yandan yanardağda iki hafta önce meydana gelen patlamanın ardından binlerce kişi evlerinden tahliye edilmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Premier Lig'den Arda'ya çılgın teklif!
- Kurultay sonrası üst düzey istifa
- Özel-Erdoğan görüşmesinin tarihi netleşti
- Çağlayan'da 'Erdoğan' ve 'Deccal' krizi
- CHP'den yurttaşlara çağrı
- Ankara’nın diğer yarısı da oğlu ve gelininmiş!
- Ayaklarda ortaya çıkıyor...
- Zeynep Bastık'ın doğum gününde aldığı ücreti açıkladı!
- 'Kameralar karşısında ilan etmiştir'
- Kadıköy’de Tacettin Kutay'ın kızına sözlü taciz iddiası