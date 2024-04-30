Ruang Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Endonezya’daki Ruang Yanardağı’nda bir kez daha patlama meydana gelmesi sonucu uyarı seviyesi 4’e yükseltildi, bir havalimanı kapatıldı.

İHA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 10:54
Ruang Yanardağı yeniden faaliyete geçti
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Endonezya’nın Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Ruang Yanardağı yeniden patladı.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, yanardağın lav ve kül püskürttüğü, alarm seviyesinin 3’ten 4’e çıkarıldığı bildirildi.

Patlamanın ardından eyaletteki Sam Ratulangi Uluslararası Havaalanında tüm operasyonlar durduruldu.

Havaalanının yarın öğlene kadar kapalı kalacağı belirtildi.

Öte yandan yanardağda iki hafta önce meydana gelen patlamanın ardından binlerce kişi evlerinden tahliye edilmişti.


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