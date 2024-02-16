Ruh sağlığı en bozuk kuşak belli oldu: Bu dönemde doğanlar iyileşemiyor

Sidney Üniversitesi, 1950'den bu yana birbirini takip eden nesiller üzerinde araştırma yaptı. bunun sonunda araştırmacılar 1990-99 arası doğan Y kuşağının kendilerinden önceki nesiller arasında en kötü ruh sağlığına sahip olduğu sonucuna ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 14:13
Ruh sağlığı en bozuk kuşak belli oldu: Bu dönemde doğanlar iyileşemiyor
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Geçen senenin sonuna doğru Avustralya'da yer alan Sydney Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma tekrar gündmee geldi. bu araştırmaya göre en kötü ruh sağlığına sahip olan kuşağın 1990-1999 yılları arasında doğan kişiler olduğu ortaya çıkmıştı.

Sputnik'in aktardığına göre, 1950'den bu yana birbirini takip eden nesilleri inceleyen araştırmacılar, her neslin ruh sağlığında gözle görülür bir bozulma olduğunu tespit etti. Araştırmanın başyazarı Dr. Richard Morris, Y kuşağının diğer kuşakların aksine yaşlandıkça gelişme göstermediğine dikkat çekiyor.

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ABD merkezli 'Proceedings of the National Academy of Sciences' dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, “Bugüne kadar, bireylerin yetişkinliğe girdiklerinde ruh sağlıklarında iyileşme görmeleri beklendiğinden, çocukların ve gençlerin ruh sağlığındaki düşüşe odaklanıldı. Ancak çalışmamız, endişelenmemiz gerekenin sadece çocuklar olmadığını gösteriyor" ifadeleri geçerken; Morris ise şunları aktardı:

“Verilerimiz sadece genç nüfusun ruh sağlığındaki düşüşün devam ettiğini göstermekle kalmıyor, aynı zamanda bugün 40’lı ve 50’li yaşlara giren kuşağın da risk altında olduğunu gösteriyor. 1990’larda doğan insanlar yetişkinlik döneminde bu iyileşmeyi görmüyor. Önceki nesillerde gördük."

Uzmanlar sosyal medya platformlarını ve ekran başında geçirilen fazla zamanı kaygı, depresyon ve bağımlılık gibi sorunların artmasının kaynağı olarak görüyor. Ayrıca fiziksel aktivite eksikliği, yetersiz uyku ve iklim değişikliğinin de mevcut duruma katkıda bulunduğu düşünülüyor.


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