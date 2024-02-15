Araştırma: Kivi yemek ruh sağlığını iyileştiriyor

Bilim insanların yaptığı yeni bir araştırmada ilginç bir istatistik değere ulaşıldı. Araştırma sonucunda kivi yemenin kötü ruh hâlinden çıkarabildiği ortaya koyuldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 17:25
Araştırma: Kivi yemek ruh sağlığını iyileştiriyor
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Kivi, uzun zamandır "iç huzuru" arttırdığı bilinen yüksek bir C vitamini içeriğine sahip. Ancak araştırmacılara göre, kivi yemek bize C vitamini takviyelerinden daha hızlı ve daha uzun süreli bir destek sağlıyor.

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Yeni Zelanda'nın Otago Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, C vitamini seviyeleri düşük olan 155 yetişkinin sekiz hafta boyunca diyet yapmasını sağladı. Katılımcılar günlük olarak C vitamini takviyesi veya iki kivi aldı. Ardından anketler aracılığıyla canlılıkları, ruh halleri, uyku kaliteleri ve fiziksel aktiviteleri ölçüldü. British Journal of Nutrition'da yayınlanan sonuçlar, kivi meyvesinin dört gün içinde canlılığı ve ruh halini iyileştirdiğini ortaya çıkardı. Araştırmaya göre kivi tüketimi ve dolayısıyla alınan C vitaminindeki artış etkisini 14-16 gün civarında zirveye ulaştırıyor. Araştırma sorumlusu Dr. Ben Fletcher çalışma hakkında, "Bu, yediğimiz şeylerin nasıl hissettiğimiz üzerinde nispeten hızlı bir etkiye sahip olabileceğini görmemize yardımcı oluyor." diye konuştu.


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