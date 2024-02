Araştırma: Kivi yemek ruh sağlığını iyileştiriyor

Yayınlanma: 15.02.2024 - 17:25

Güncelleme: 15.02.2024 - 17:25

Kivi, uzun zamandır "iç huzuru" arttırdığı bilinen yüksek bir C vitamini içeriğine sahip. Ancak araştırmacılara göre, kivi yemek bize C vitamini takviyelerinden daha hızlı ve daha uzun süreli bir destek sağlıyor.

DÖRT GÜN İÇİNDE MUTLULUĞU ARTIRIYOR

Yeni Zelanda'nın Otago Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, C vitamini seviyeleri düşük olan 155 yetişkinin sekiz hafta boyunca diyet yapmasını sağladı. Katılımcılar günlük olarak C vitamini takviyesi veya iki kivi aldı. Ardından anketler aracılığıyla canlılıkları, ruh halleri, uyku kaliteleri ve fiziksel aktiviteleri ölçüldü. British Journal of Nutrition'da yayınlanan sonuçlar, kivi meyvesinin dört gün içinde canlılığı ve ruh halini iyileştirdiğini ortaya çıkardı. Araştırmaya göre kivi tüketimi ve dolayısıyla alınan C vitaminindeki artış etkisini 14-16 gün civarında zirveye ulaştırıyor. Araştırma sorumlusu Dr. Ben Fletcher çalışma hakkında, "Bu, yediğimiz şeylerin nasıl hissettiğimiz üzerinde nispeten hızlı bir etkiye sahip olabileceğini görmemize yardımcı oluyor." diye konuştu.