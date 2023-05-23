Rus Bakan Yardımcısı Pyotr Kucherenko kimdir? Pyotr Kucherenko neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 23.05.2023 - 18:48

Güncelleme: 23.05.2023 - 18:48

Rusya Eğitim ve Bilim Bakanı Yardımcısı Pyotr Kucherenko, Rusya'ya dönüşü sırasında hayatını kaybetti. Pyotr Kucherenko'nun yaşamı ve ölüm nedeni merak ediliyor. İşte ayrıntılar....

PYOTR KUCHERENKO KİMDİR?

Pyotr Kucherenko, 3 Mayıs 1977'de Rusya'nın Dudinka şehrinde doğdu. Kucherenko, Rusya Eğitim ve Bilim Bakanı Yardımcısı'ydı.

ÖZEL YAŞAMI

Pyotr Kucherenko, 2005'te, şarkıcı Diana Gurtskaya'yla evlenmişti.



PYOTR KUCHERENKO NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Küba'ya yapılan resmi ziyaret ile heyet toplantıları gerçekleştiren Pyotr Kucherenko, Rusya'ya dönüşü sırasında seyahat ettiği uçakta aniden rahatsızlanarak öldü. The Daily Beast'te yer alan habere göre, bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rus delegeleri taşıyan uçağın Kucherenko'nun rahatsızlanması sonucunda acil iniş yaptığını ancak doktorların müdahelelerine rağmen bakan yardımcısının kurtarılamadığı ifade edildi.

