Ray Stevenson kimdir, neden hayatını kaybetti? Ray Stevenson hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Ünlü oyuncu Ray Stevenson, 58 yaşında hayatını kaybetti. Ray Stevenson kimdir, neden hayatını kaybetti? Ray Stevenson hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Rome, Vikings, Dexter gibi dizilerdeki rollerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ray Stevenson, 58 yaşında hayatını kaybetti.
RAY STEVENSON KİMDİR?
25 Mayıs 1964 yılında Kuzey İrlanda'da doğdu. 1993 yılında oyunculuğa başladı. Stevenson, Roma dizisi ile geniş kitlelerle tanıştı. 2004 yılı yapımı King Arthur'da da rol aldı. 2008 yapımı "Outpost" (Sığınak) filminde DC rolünü, 2011 yılında ise İrlandalıyı Öldür filminde "Danny Greene" karakterini canlandırdı. 1997 yılında oyuncu Ruth Gemmel ile evlendi. Çift 2005 yılında boşandı. Ray Stevenson 3 çocuk babasıydı.
RAY STEVENSON NEDEN ÖLDÜ?
Hastaneye kaldırılan oyuncunun ölümü büyük üzüntü yarattı. İngiltere yapımı televizyon dizileriyle tanınan Stevenson’un ölüm nedeni açıklanmadı.
Oyuncunun, ‘Cassino in Ischia’ adlı bir aksiyon filminin çekimleri için bulunduğu İtalyan adası Ischia’da hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
RAY STEVENSON'IN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
1998The Theory of Flight
1999G:MT – Greenwich Mean Time
2004King Arthur
2008OutpostDC
2008Punisher: War Zone
2009 Cirque du Freak: The Vampire's Assistant
2010 The Book of Eli
2010The Other Guys
2011Kill the Irishman
2011The Three Musketeers
2011ThorVolstagg
2013G.I. Joe: Retaliation
2013Jayne Mansfield's Car
2013Thor: Karanlık Dünya
2014Divergent
2014Big Game
2015The Divergent Series: Insurgent
2015The Transporter: Refueled
1993 A Woman's Guide to Adultery 1995 Band of Gold 1996 The Tide of Life 1997 Peak Practice 1997 Drover's Gold 1998 City Central 1999 Love in the 21st Century 2000 Holby City 2000 The Bill 2001 At Home with the Braithwaites 2001 Dalziel and Pascoe 2003 Red Cap 2003 Murphy's Law 2004 Waking the Dead 2005-07 Rome 2007 Life Line 2009 The Super Hero Squad Show 2012 Dexter 2014 Crossing Lines 2016 Black Sails
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