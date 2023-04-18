Rus Büyükelçi Antonov: ABD, Rusya'ya karşı provokatif bir yol izliyor

Yayınlanma: 18.04.2023 - 11:01

Güncelleme: 18.04.2023 - 11:01

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD Savunma Bakanlığı Politika Müsteşarı Colin Kahl'ın açıklamalarına değinerek, Washington'un Ukrayna'da Moskova'ya karşı kışkırtıcı bir yol izlediğini fiilen itiraf ettiğini söyledi.

Antonov, "Yetkilinin değerlendirmeleri utanmazlık, ikiyüzlülük ve ülkemize karşı kibirle doludur. Pentagon temsilcisi, ABD Yönetiminin Ukrayna'ya silah sevkiyatı yaparken potansiyel tırmanma riskleri nedeniyle kendisini hiçbir şekilde dizginlemediğini doğrudan söyledi. Böylece Amerikalı, Washington'un çatışma boyunca Rusya'ya karşı kasıtlı olarak provokatif bir yol izlediğini itiraf etmiş oldu" dedi.

ABD'nin Ukrayna'ya giderek daha "ölümcül" olan ve savunma değil "tamamen saldırı amaçlı uzun menzilli füze sistemlerini" teslim ettiğini dile getiren Antonov, "Kahl'ın, ABD'nin Rus topraklarının derinliklerinde saldırılar için ABD yapımı silahların kullanılmasına ilişkin endişelerini dile getirdiği yönündeki sözlerine" inanmadığını kaydetti.

Antonov, "ABD bu en önemli hususu gerçekten dikkate almış olsaydı, Ukraynalı radikallerin bu tür girişimlerini derhal engellerdi. Ancak gerçekte, ABD'den gelen benzeri görülmemiş yardım ve kolaylıklar Kiev'deki ajanları yeni suçlara itmekten başka bir işe yaramıyor" dedi.

Kahl'ın açıklamalarının "Ukrayna'daki çatışmaya 'ilham verenin' Washington olduğunun açık bir kanıtı" olduğunu ifade eden Antonov, "Bizi yenilgiye uğratma arzusuyla her şeyi, en önemlisi de Ukrayna halkının kaderini ve küresel bir çatışma riskini unutuyorlar" diye konuştu.

KAHL NE DEDİ?

Kahl, Foreign Policy'ye verdiği bir mülakatta ABD'nin, Washington tarafından Kiev'e gönderilen silahların Rusya topraklarında saldırılarda kullanılmasına ilişkin endişelerini dile getirdiğini ve Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahil olmak ve çatışmanın Üçüncü Dünya Savaşı'na dönüşmesiyle ilgilenmediğini söyledi.

Kahl ayrıca, ABD'nin tırmanma korkusu nedeniyle bir dizi konuda kendini tuttuğu görüşünün yanlış olduğunu söyledi.