Rus Duması, Türkiye’ye çalışma ziyareti düzenledi

Yayınlanma: 14.06.2024 - 10:32

Güncelleme: 14.06.2024 - 10:32

Ziyaret kapsamında Mersin’in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli beldesinde bulunan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahası ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nı ziyaret eden heyet; TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar Komisyonu temsilcileri ve parlamento dostluk grubu üyeleriyle de görüşmeler gerçekleştirdi. Heyette Rus Devlet Duması Enerji Komitesi Başkanı Pavel Zavalny, Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu ile İlişkiler Parlamento Grubu Koordinatörü Otari Arshba ve parlamentodaki tüm grupların temsilcileri yer aldı.

ROSATOM YETKİLİLERİ DE YER ALDI

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar Komisyonu üyesi CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Rusya Federasyonu Devlet Duması Heyeti, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonumuzu ziyaret ederek çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Rosatom Rus (Rosatom Devlet Nükleer Enerji Şirketi) yetkililerinin de katıldığı toplantıda sanayi ve enerji konularını görüştük” ifadelerini kullandı.

MALİYETİ YÜZDE YÜZ RUSYA KARŞILIYOR

Pavel Zavalny ve Otari Arshba, çalışma ziyaretinin son gününde Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde basın toplantısı düzenledi. Milletvekilleri, ikili enerji ve parlamentolar arası ilişkiler hakkında bilgi verdi. Burada konuşan Zavalny, Akkuyu Termik Santrali’nin çok nadir rastlanan bir modelle inşa edildiğini belirterek, “Buradaki inşaatın maliyeti yüzde yüz Rusya tarafından karşılanıyor. Burada yapılan inşaatın geri ödemesi Türkiye tarafından elektriğin alınması şeklinde olacak. Dolayısıyla bizim de burayı ziyaret etme amacımız meclis vekilleri olarak federal bütçenin hesabıyla yapılmakta olan bir proje ne kadar doğru kullanılıyor, doğru harcanıyor bunu yerinde takibini sağlamak” dedi.