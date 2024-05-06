Rus gazeteci gözaltına alındı

Rusya Soruşturma Komitesi, Orta Doğu üzerine çalışan gazeteci Nadezhda Kevorkova’nın gözaltına alındığını duyurdu.

İHA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 17:35
Rus gazeteci gözaltına alındı
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Rusya Soruşturma Komitesi, gazeteci Nadezhda Kevorkova’nın sabah saatlerinde evine yapılan baskında gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltı merkezine götürülen Kevorkova’nın sorgusu devam ederken avukatı Kaloy Akhilgov, Kevorkova’nın sosyal medyada yayınladığı Taliban paylaşımı nedeniyle terör soruşturması çerçevesinde gözaltına alındığını söyledi.

Kevorkova’nın hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten Akhilgov, Rus gazeteciyle ilgili mahkeme kararının yarın verileceğini belirtti.

Nadezhda Kevorkova, Orta Doğu hakkında yaptığı çalışmalarla tanınıyor.


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