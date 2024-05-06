Rus gazeteci gözaltına alındı
Rusya Soruşturma Komitesi, Orta Doğu üzerine çalışan gazeteci Nadezhda Kevorkova’nın gözaltına alındığını duyurdu.
Rusya Soruşturma Komitesi, gazeteci Nadezhda Kevorkova’nın sabah saatlerinde evine yapılan baskında gözaltına alındığını açıkladı.
Gözaltı merkezine götürülen Kevorkova’nın sorgusu devam ederken avukatı Kaloy Akhilgov, Kevorkova’nın sosyal medyada yayınladığı Taliban paylaşımı nedeniyle terör soruşturması çerçevesinde gözaltına alındığını söyledi.
Kevorkova’nın hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten Akhilgov, Rus gazeteciyle ilgili mahkeme kararının yarın verileceğini belirtti.
Nadezhda Kevorkova, Orta Doğu hakkında yaptığı çalışmalarla tanınıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan 'ihanet' açıklaması
- Erdoğan mülakata kızdı!
- Fabrikadan açıklama geldi!
- MHP'den 'Osman Kavala' çıkışı
- Baba, anne ve 3 çocuğu ölü bulundu!
- İTO seçimleri sona erdi
- Özel'den 'yeni anayasa' resti
- Özgür Özel, Deniz Gezmişlerin anmasına katılacak
- 'İfademi eklememişler, isimleri açıklayacağım...'
- Davutoğlu'ndan Erdoğan'a destek, CHP'ye tepki