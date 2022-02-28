Rus havayolu şirketi, Avrupa uçuşlarını askıya aldı

Rusya havayolu şirketi Aeroflot, Avrupa'nın tüm ülkelerine uçuşların iptal edildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
28 Şubat 2022 Pazartesi, 02:50
Rus havayolu şirketi, Avrupa uçuşlarını askıya aldı
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Rusya’nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot’un internet sitesinden yapılan açıklamada, “Aeroflot, Avrupa güzergahındaki uçuşlarını 28 Şubat 2020 itibarıyla askıya almaktadır” denildi. Söz konusu kararın, yeni bir bildirim yapılana dek geçerli olacağı kaydedildi.

Rus havayolu şirketinin söz konusu açıklaması, AB'nin hava sahasını Rus uçaklarına tamamen kapatma kararı almasının ardından geldi.

AVRUPA’DAN YASAK

Öte yandan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa’nın tüm hava sahasının Rusya’ya kapatılacağını açıklamıştı.


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