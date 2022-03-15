Rus milyarder: 'Ukrayna'daki savaş gıda krizine yol açabilir'
Rus gübre ve kömür milyarderi Andrei Melnichenko, çiftçiler için halihazırda uygun olmayan gübre fiyatlarının savaşla birlikte daha da yükseldiğinin altını çizerek, "Bu durum, Avrupa'da gıda enflasyonunun artmasına ve dünyanın en fakir ülkelerinde gıda kıtlığına yol açabilir" dedi.
Rus gübre ve kömür milyarderi Andrei Melnichenko dün yaptığı açıklamada, gübre fiyatlarının hızla yükselmesiyle birçok çiftçinin artık toprak besinlerini karşılayamayacak hale gelebileceğini ve Ukrayna'daki savaşın devam etmesi halinde küresel bir gıda krizinin ortaya çıkabileceğini söyledi.
Rus asıllı, Belarus doğumlu ve annesi Ukraynalı olan 50 yaşındaki Melnichenko, Reuters'e verdiği demeçte, "Ukrayna'daki olaylar gerçekten trajik. Acilen barışa ihtiyacımız var. Bu krizin kurbanlarından biri de tarım ve gıda olacak” dedi. Melnichenko bu durumun, Avrupa'da gıda enflasyonunun yükselmesine ve dünyanın en fakir ülkelerinde gıda kıtlığına yol açabileceğini ifade etti.
Melnichenko, 2015 yılında İsviçre'nin Zug kentine taşınan Rusya'nın en büyük kömür üreticisi SUEK'in ve aynı zamanda dünyanın ilk beş gübre firmasından biri olan EuroChem'in kurucusudur.
BM: GIDA KRİZİ KAPIDA
Putin, geçen perşembe günü yaptığı açıklamada, Batı'nın, dünya üretiminin yüzde 13'ünü oluşturan Rusya'nın gübre ihracatı için sorun yaratması durumunda, artan gübre fiyatları nedeniyle gıda fiyatlarının da küresel olarak artacağını söyledi. Reuters'a göre, Covid-19 tarafından kesintiye uğrayan gıda tedarik zincirleri savaş sebebiyle daha büyük bir krizle karşı karşıya.
Rusya'nın Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, ülkenin gübre üreticilerine bu ayın başlarında ihracatı geçici olarak durdurmalarını söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Ajansı cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmanın bir sonucu olarak uluslararası gıda ve yem fiyatlarının yüzde 20'ye kadar artabileceğini ve bunun küresel yetersiz beslenmede yeni bir sıçramayı tetikleyebileceğini söyledi.
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