Rus ordusu Harkov’u tekrar vurmaya başladı
Ukrayna’nın stratejik öneme sahip kentlerinden biri olan Harkov, yeniden Rus bombardımanının hedefi oldu.
Rusya’nın 24 Şubat’ta bu yana Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ediyor.
HEDEF OLDU
Ukrayna’nın stratejik öneme sahip kentlerinden biri olan Harkov, yeniden Rus bombardımanının hedefi oldu.
Rus ordusunu vurduğu hedefler ve ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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