Rus sabotajcıları, Ukrayna sokaklarında gerginliğe neden oldu
Kiev sokaklarında Rus özel sabotaj timleri nedeniyle kuşku havası hakim. Ukrayna makamları, sabotajcı kişilerin ayırt edici bazı özelliklerini bildiriyor ve onlardan şüpheli kişileri ihbar etmesini istiyor.
Rusya’yla Ukrayna arasındaki sıcak savaşın beşinci gününde görüşme sürecinin başlamasıyle birlikte dün gündüz başkent sokaklarında sakinlik hâkimdi.
En azından görüşme devam ederken füzelerin düşmeyeceğini bilmek kaygıları biraz olsun azalttı. Dış bölgelerde ise gece yer yer siren, patlama sesleri duyuldu. Ancak yine de herkeste başkalarına karşı kuşku havası dağılmış değil. Nedeni ise Kiev’de son birkaç gece, şehre daha önceden sızmış olan Rus özel sabotaj timleriyle Ukrayna güçleri arasında çatışmaların yaşanması. Ukrayna makamları, Kievliler’e, sabotajcı kişilerin ayırt edici bazı özelliklerini bildiriyor ve onlardan şüpheli kişileri ihbar etmesini istiyor. O nedenle, adres sorana kimse yanıt vermiyor. Türkçe cep telefonuyla konuştuğumda, bana doğrulan şüpheli bakışlarla karşılaştım. Marketin halini gösteren iki kare resim çekeyim dediysem de, oradakiler, fotoğraf karesine girmemek için kaçıştı.
Kiev’de güvenlik güçleri şüpheli araçları durdurarak arama yapıyor. Rus özel kuvvetlerinin halkın içine sızmasından kaygı duyuluyor.
MARKET RAFLARI BOŞALIYOR
Marketlerde ekmek, su gibi ihtiyaç maddeleri, ilk getirildiği saatlerde tükeniyor. Boş raf görüntüleri artmaya başladı. Ruslar’ın Kiev’i tamamen kuşatmaya alma girişimi, henüz amacına ulaşamadı ve bu nedenle, marketlere sevkıyatlar, aksamalı da olsa sürüyor. Elektrik, su ve internette şu ana kadar kesinti olmadı. Fakat Ukrayna’nın doğusunda, çatışmaların daha yoğun yaşandığı bölgeler, bu kadar şanslı değil.
Savaş ilanıyla, oturduğum apartmandaki komşuların önemli bir kısmı, köylerine kaçtı. Bugünlerde bana telefon açıp evlerinin durumunu soruyorlar. Herkes, bir an önce bu savaşın sona ermesini, eski günlere dönmeyi arzuluyor.
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