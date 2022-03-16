Rus savaş gemileri Odessa kıyılarına ateş açtı
Rusya Federasyonu'na ait deniz kuvvetlerince Odessa bölgesindeki kıyılara ateş açıldığı bildirildi.
Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yerel saatle 03:00 civarında Rus savaş gemilerinin, Odessa kıyılarına yönelik saldırı düzenlediğini belirtti.
Geraşenko, "Rus işgalciler, gemilerden, Tuzla köyü yakınlarındaki Odessa bölgesindeki Ukrayna kıyılarına roket ve topçu atışlarına başladı" ifadesini kullandı.
Gemilerin uzak mesafeden büyük miktarda mühimmat ateşledikleri bilgisini paylaşan Geraşenko, "Asker çıkarma girişimi olmadı" dedi.
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