Rus Senatör Puşkov: Fidan, meydan okurcasına Blinken'a kucaklamaktan kaçındı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın sarılma adımına karşılık vermemesi çok konuşulmuştu. Rus Senatör, Fidan'ın, Blinken'a neden 'sarılmadığını' anlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2023 - 11:13
Rus Senatör Puşkov: Fidan, meydan okurcasına Blinken'a kucaklamaktan kaçındı
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü Aleksey Puşkov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ankara'daki görüşmesini değerlendirdi.

Görüşmede Blinken'ın, Fidan'a sarılmak istediği, ancak Fidan'ın sarılma adımını savuşturarak sadece elini sıktığı görüntüler dünya basınında bomba etkisi yaratarak çok konuşulmuştu.

Puşkov, Fidan'ın, Blinken'a yönelik bu tavrının "Washington'un dünyada azalan rolüne işaret ettiğini" söyledi.

Puşkov, "ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Riyad'da ve özellikle de ABD'nin NATO müttefiki olan Türkiye'de gördüğü soğuk karşılama, öncelikle Gazze Şeridi'nde yaşananlara bir tepkidir. Washington'un açık onayı ile gerçekleşiyor. Fidan, Blinken'i havaalanında karşılamaya gelmemekle kalmadı, aynı zamanda dünya medyasında hararetle tartışılan görüşmelerden önce meydan okurcasına onu kucaklamaktan kaçındı" dedi.

"İslam ülkelerinin ABD'ye karşı soğukluğunun, yeni bir dönemin başlangıcı" anlamına geldiğini belirten Puşkov, "Washington'dan gelen sözlere Batılı ülkeler dışında çok az insan güveniyor" diye konuştu.


Hakan Fidan Antony Blinken Rusya

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