Rus siyasi partilerden Putin'e 'tam destek' mesajı

Yayınlanma: 24.06.2023 - 14:15

Güncelleme: 24.06.2023 - 14:15

Rus paralı özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin'in, Rusya genelinde "silahlı isyan" çağrılarının ardından Rus Devlet Duması'ndaki siyasi parti temsilcileri, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e desteklerini sundu.

Milletvekilleri, toplumu Putin'in etrafında kenetlenmeye ve devlet ile ordunun arasını açmamaya çağırarak, "ihanetin cezasız kalmaması" gerektiğini savundular.

ADİL RUSYA-GERÇEK İÇİN PARTİSİ

Adil Rusya-Gerçek İçin Partisi (A Just Russia – For Truth) lideri Sergey Mironov, partinin tüm üyelerini ve destekçilerini Putin'in etrafında toplanmaya çağırdı.

Mironov, "Bugün hepimiz başkanımızın, ülkemizin ve halkımızın yanında olmalıyız. Hiç kimsenin en zorlu savaşlarda kazanılan zaferi, anavatanın çıkarlarına ters düşen kendi kişisel amaçları için kullanmaya hakkı yok" ifadelerini kullandı.

Mironov, "Çatışmaya müdahil olan herkesi, cumhurbaşkanının anayasanın garantörü olarak konumunu göz önünde bulundurarak, kesinlikle yasal çerçevede barışçıl bir şekilde çözmeye çağırdım ve çağırmaya devam ediyorum" diye ekledi.

Adil Rusya-Gerçek İçin Partisi Devlet Duması Başkan Yardımcısı Aleksandr Babakov ise "Rusya için zor bir anda halkın, başkomutanının yanında olması gerektiğini" vurguladı.

Babakov, devlete meydan okumaya çalışmanın bir "suç" olduğunu belirterek, "devletimizi yok etme arzusu dışında bu yola girmek için hiçbir neden yoktur ve olamaz" diye konuştu.

Babakov ayrıca, "Rusya'nın kahramanlarını hizmet türüne ve yerine göre ayırmadığını" ve "kendilerini değil Rusya'yı seven herkes için cephenin artık tek olduğunu" belirtti.

LİBERAL DEMOKRAT PARTİ

Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) lideri Leonid Slutsky, silahlı isyanı, ihanet ve hainlik olarak nitelendirerek, "şimdi tek bir seçenek olabilir; halk ve başkomutan!" dedi.

LDPR'den Yaroslav Nilov "Mevcut, zaten çok zor olan durumda, yetkililerin karar ve eylemlerine yönelik halk desteği monolitinde çatlaklara izin verilmemelidir... Ve şimdi tam da bu birliğe, iç çekişme, karşılıklı kızgınlık ya da havuçları paylaşma gölgesi olmadan bu çok güçlendirilmiş somut konsolidasyona ihtiyacımız var. Havuçlar olacak. Ve havuçlar da olacak. Daha sonra. Kimin ne alacağına başkomutan karar verecek" diye konuştu.

Nilov, yaşananları "Ukrayna propagandası ve Batılı bilgi savaşı stratejistlerine bir hediye" olarak nitelendirerek, bununla gerektiği gibi mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi.

LPDR Başkan Yardımcısı Boris Chernyshov, "İhanet bir insan için en büyük günahtır. Başkan'a katılıyorum: ülke için zor bir zamanda ülkeye ihanetle karşı karşıyayız. Bu insanlar ülkeyi, insanları düşünmüyorlar, akıllarında sadece aşırı hırs ve iktidar arzusu var. "Vatanseverlik" kisvesi altında Maidan arzularını kan ve ölümle gizlemeye çalışıyorlar. Bu Kornilov ya da Decembristler değil. Savaş zamanında, düzenin birliğini bozmak suçtur!" ifadelerini kullandı.

YENİ HALK PARTİSİ

Yeni Halk Partisi lideri Alexei Nechayev de Putin'in sözlerine "katıldığını" belirtti.

Nechayev, "ihanetin cezasız bırakılamayacağını" ve "kişisel çıkarlarını, sözleşmelerini ve hırslarını ülke çıkarlarının üstünde tutan herkesin cezalandırılması gerektiğini" vurguladı.

MEDVEDEV'DEN AÇIKLAMA

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, "bölücülük ve ihanetin en büyük trajediye, evrensel bir felakete giden yol" olduğunu, ancak yetkililerin buna "izin vermeyeceğini ve düşmanın yenilgiye uğratılacağını" söyledi.

Medvedev, "Bölünme ve ihanet büyük bir trajediye, evrensel bir felakete giden yoldur. Biz buna izin vermeyeceğiz. Düşman yenilecek! Zafer bizim olacak!" diye konuştu.

Medvedev, Rusya'yı parçalamak isteyen "iç ve dış düşmanı yenmek" için Putin'in etrafında toplanılması çağrısında bulunarak, "Şimdi vatanımızı parçalamak isteyen dış ve iç düşmanı yenmek, devletimizi kurtarmak için en önemli şey, ülkenin silahlı kuvvetlerinin Başkomutanı olan başkanın etrafında toplanmaktır" dedi.

NE OLMUŞTU?

Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, Moskova ve Voronej bölgelerinde terörle mücadele rejimi uygulamaya konulduğunu bildirdi.