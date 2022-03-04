Rus televizyon kanalı RT, ABD'deki faaliyetlerini durduruyor

Rus televizyon kanalı RT, ABD'deki faaliyetlerini durdurma ve çalışanlarını işten çıkarma kararı aldı.

AA
04 Mart 2022 Cuma, 03:06
Rus televizyon kanalı RT, ABD'deki faaliyetlerini durduruyor
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RT, ABD'deki çalışanlarına ''öngörülemeyen kesintiler'' nedeniyle ülkedeki tüm operasyonlarını durduracağı konusunda bildiri gönderdi.

Washington, New York, Los Angeles ve Miami'de ofisleri bulunan RT, çalışanlarının ise işten çıkarılacağını ve personele iki aylık maaş ödeneceğini bildirdi.

RT America, ABD'de 2010 yılından bu yana yayın yapıyordu.


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