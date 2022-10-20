'Rus Ulaştırma Bakan Yardımcısı istifa edecek' iddiası
Rusya Ulaştırma Bakan Yardımcısı Sukhanov'un, Kırım Köprüsü'nde meydana gelen patlamanın ardından istifa edeceği öne sürüldü.
Rus basınına göre, geçtiğimiz günlerde Kırım Köprüsü'nde meydana gelen patlamanın ardından Rusya Ulaştırma Bakan Yardımcısı Aleksandr Sukhanov'un istifa edeceği ileri sürüldü.
RBC'ye konuşan kaynaklar, "istifanın bu hafta sonundan önce" açıklanabileceğini, aynı zamanda "ertelenebileceğini" de iddia etti.
Sukhanov, Temmuz 2020'den bu yana Ulaştırma Bakan Yardımcısı görevini yürütüyor.
Sukhanov'un, bundan önce Federal Hava Taşımacılığı Ajansı başkan yardımcısı olarak çalıştıği biliniyor.
NE OLMUŞTU?
8 Ekim 2022'de Kırım Köprüsü'nde bomba yüklü bir kamyon patladı.
Patlamada, köprünün bazı noktaları hasar görürken, dört kişinin de öldüğü belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yı "terör eylemi" düzenleyerek köprüye saldırmakla suçladı.
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