Engin Polat’ın Gürcistan seyahatleri

13 Temmuz 2024 Cumartesi

Kamuoyunun yakından takip ettiği ve bir dönemin “Görgüsüzlük sembolü” olarak tarihi kayıtlara geçecek olan Dilan Polat-Engin Polat davasının iddianamesi hazırlandı.

İddianamede 30 kişi sanık durumda. Baştan sona okudum. Bu yazıyı ilk hazırladığımda 14 sayfa tuttu. Özetin özetini ancak üç yazıya sıkıştırabildim.

Kısaca süreci anlatayım.

Polat davasına dair iddialar gündeme geldiğinde MASAK bir ön rapor hazırlayarak kaynağı belirsiz bir para olduğunu tespit etti. Bu paranın kredi kartı dolandırıcılığı, sanal bahis gibi faaliyetlerden elde edildiğine dair şüphelerine raporunda yer verdi.

Sonra bu rapor ile İstanbul Adliyesinde bir soruşturma başladı. Gizli olması gereken rapor şüphelilerin avukatlarının talebine istinaden UYAP’a yüklendi. Sonra yetkisizlik ile dosya Anadolu Adliyesine gönderildi. Anadolu Adliyesi kendisinde olan ihbar ve şikâyetleri İstanbul Adliyesinde yürütülen ve Anadolu Adliyesine gönderilen dosyalar ile birleştirdi. Şüphelilerin mal varlıklarına kısıtlama getirdi. Soruşturmayı derinleşti.

Kamuoyu her gün bu dosya ile yatıp kalkmaya başladı.

Ferrari arabalar, Uçak kiralamalar, pahalı hediyeler, gösterişler… Toplumun gözüne sokulan bu “muhteşem” hayat ekmek parasını zor kazanan, gece gündüz çalıştığı halde bırakın birikimi borcunu ödeyemeyen öfkeli milyonlarca insanın tepkisini ve ilgisini çekti

Konu hakkında ben de yazı yazdım ve kaynaklarımdan Polat ailesinde tespit edilen paranın sanal bahis parası olduğu ve Derkan Başer ile bağı olduğu bilgisiydi. Bu hususta olayların içerisinde yer alan bir tanık bana ulaştı ve anlattı.

Uzun uzun anlatmayayım. Çok defa yazdım. Ne Savcıyı yönlendirdiğim kaldı, ne gizli tanık yerleştirdiğim kaldı, ne WhatsApp gruplarında olduğum kaldı.

İddianame ile bu iftiralarda çöktü.

Çünkü soruşturma savcısı tayin edilmiş yerine yeni savcı gelmişti. Bu iddianameyi de yeni gelen savcı ve Başsavcılık hazırladı.

İddianame çıktı ve televizyon ekranlarında atıp tutanlar ve tetikçiler yerlerini almaya başladılar.

Ek klasörleri görmeden nasıl kesin hükümler kurabiliyorlar aklım almıyor. Anneannesi Zehra Yılmaz üzerine şirketler kurup, 489 milyon TL sahte fatura kestiren, vergi kaçıran; şoför olarak çalışan yeğenine 33 milyon TL para yatırtan... Bitmedi! Tanesi 72 TL olan sabunu bin 866 seferde toplam 16 bin 560 adet Erdinç Özel adlı kişinin aldığına inanmamızı isteyen arkadaşlar var tabii ki... Çarşıları Pazar ola!

Hatta sanal bahsin KKTC’de yasal olduğunu dahi söylediler!

Sanal Bahis dosyalarında bir çok somut olayı irtibatlandırmak çok zordur ama imkansız değildir. Bu davanın başlangıcındaki savcı da değişti, dosyadaki emniyet yetkilileri de değişti. Gizli tanığın ismi adresi sanal bahis baronlarının tetikçileri tarafından ifşa edilmeye çalışıldı ve bu sayede davaya katkı sunmak isteyen kişiler korkutuldu. Davada en kilit isim olan sahte faturaları kesen isim etkin pişmanlıktan yararlanıp itiraflarda bulundu sonrasında savcı değişince ifade değiştirdi.

Şu bir gerçek bu tür sanal bahis dosyalarında tepedeki kişilerin telefon irtibatları zor tespit ediliyor. Zira kriptolu özel yazılım kullanıyorlar ki iddianamede de bu belirtilmiş. Para izinin de sürülmesi çok zor. Paraların banka havalesi ile gönderilmesini beklemek saflık olur para taşımada kripto, soğuk cüzdan gibi elektronik para birimleri kullanılıyor.Ancak bu olayda mail order sistemi kullanıldığı için bu satış ile bağı kurulabilirdi.

Gelelim iddianameye…

Kimse ile alıp veremediğim yok. Tamamen ulaşabildiğim dosyadaki evraklar ve iddianame kapsamında gördüklerimi yazacağım. Lütfen çok dikkatli okuyun.

İddianame 75 sayfa.

25 sayfa sanıklar hakkında bilgi İddianamenin 26. sayfasında girişinde kara para ve aklama yöntemleri anlatılmış ve sonunda şu ifadeler kullanılmış:

“İşbu soruşturmamızın konusunu oluşturan somut olayda da, yukarıda genel hatlarıyla izah edilmeye çalışılan yasa dışı faaliyetlerden kazanılmış maddi unsurların ticari hayat içerisinde aklanması şeklindeki sürecin vaki olduğu eylemler bütünü karşımıza çıkmaktadır.”

Şunu kabul etmek lazım. İddianamede Savcı kara parayı ve sistemi gayet iyi anlatmış. Öncül suç olarak Sanal bahis gösterilmiş. Savcı sanal bahis olayını çok iyi anlattığını ve irtibatlandırdığını düşünerek birincil öncül suç olarak belirlemiş. Bunun yerine sahte fatura gerçeği birincil suç olarak gösterilebilirdi. Sanal bahis iddialarında Engin Polat ile Derkan Başer’in bağlantısı tanıkların ifadesinde belirtilen bilgiler ile delillendirilmiş.

İddianamede Engin Polat “örgüt lideri” olarak tanımlanmış.

Tek tanık yok. Tanıklardan biri gizli diğerleri gizli değil.

Gizli tanık “Mert” daha önce Veysel Şahin’in sahibi olduğu sonrasında Derkan Başer’e geçen “Jasminbet” adlı bahis sitesinde müdür olarak çalışan biriymiş. Jasminbet altyapısı halen Veysel Şahin’e ait. Bahis sitesi Derkan Başer’de…

2017 yılında Engin Polat’ın Derkan Başer ile Kıbrıs’ta görüştüğünü ve Engin Polat’ın “Jasminbet” adlı sitede müdürlük yapmaya başladığını belirtmiş.

Gizli tanığın ifadesinde belirttiği Engin Polat’ın da gittiği iddia edilen Kıbrıs’taki yer bu fotoğrafta görünen yer. Ben “Veysel Şahin ile görüşüp bu yeri tanıyor musunuz” diye sorduğumda önce “Hayır” dedi sonra “Evet ama sattım orayı” cevabını verdi.

Bu yerde Veysel Şahin, Halil Falyalı, Derkan Başer’in bet siteleri vardı. “Falyalı geliyor muydu” diye sordum, “Evet gelir tavla oynardık(!)” dedi.

Bahis Baronu Halil Falyalı 2022’de Girne’de otomatik silahlarla taranarak öldürüldü.

Engin Polat’a dönelim. HTS kayıtları incelendiğinde garip hareketler görülmüş.

Engin Polat’ın KKTC’ye girişine dair kayıt yok ama Türkiye’ye giriş kaydı var. Yani gidiş kayıt dışı. Hangi tarihte 2 Nisan 2017’de THY ile gelmiş.

Soruşturma dosyasında da yer alan giriş-çıkış bilgileri var. Tarih doğru ama THY değil Pegasus ile giriş yapmış. Aynı giriş-çıkış listesinde Gürcistan giriş çıkışı var. Soruşturma dosyasında yer alan bu bilgi neden iddianamede yer almamış anlamadım.

Değerli okuyucular lütfen saate iyi bakın;

21.11.2019 tarih saat 20:07 Türkiye Artvin Sarp Kara Hudut Kapısı çıkış

22.11.2019 tarih saat 01:29 Türkiye Artvin Hudut Kapısı Giriş,

22.04.2023 tarih saat 00:46 Türkiye Artvin Sarp Kara Hudut Kapısı çıkış

22.11.2023 tarih saat 05:50 Türkiye Artvin Hudut Kapısı Giriş kayıtları var.

Yani araç ile giriş çıkış yapılmış. Saat aralığının kısalığı dikkatinizi çekti mi? Ve ziyaret saatleri?

Devam edelim.

İddianamede Derkan Başer’in yasadışı bahis kaynaklı elde ettikleri haksız kazançları paravan şirket hesapları, hesaplarını kullandıran üçüncü kişilere ait hesaplar vb. tespit edilmemesi için Kripto Cüzdanlarına aktarıp Gürcistan ve KKTC’ye çıkarttıkları belirlenmiş.

Engin Polat hangi ülkeye sık sık girip çıkmıştı?

Gürcistan ve KKTC…

Daha yazacak o kadar çok şey var ki buraya sığdıramam. Toplamda 1.1 milyar liralık bir paranın döndürüldüğünden bahsediliyor. İddianame ile ilgili şunu belirtmem gerekiyor.Savcılık makamı yeterli gördüğünden mi yoksa yetersizlikten mi bilmiyorum iddianamedeki sanal bahis gelirlerinin toplamını ve kaynağını belirtmemiş.Bu durumda iddianamenin zayıf olduğu görüşüne imkan tanımış oluyor.

Bir sonraki yazımda Trendyol’da yapılan dalavereyi anlatacağım.

Vatandaş ağır vergiler altında ezilip tatil bile yapamazken bu toplumun kanını emenler bir bir hesap vermeli.