Rusya, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın fesih sürecini başlattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nı (AKKA) feshetmesine yönelik süreci başlattı.

AA
Yayınlanma: 10.05.2023 - 13:42
Rusya, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın fesih sürecini başlattı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'nın  Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nı (AKKA) feshetmesiyle ilgili süreci yönetecek.

Kararnameye göre, Ryabkov, AKKA'nın feshedilmesine yönelik süreçte Putin'in resmi temsilcisi olarak Rus parlamentosunun alt kanadı Duma ve Rusya Federasyon Konseyindeki değerlendirme süreçlerinde istişareler yürütecek.

Tarafların konvansiyonel güçlerine sınırlamalar getiren AKKA, NATO ve Sovyetler Birliği arasında 1990'da Paris’te imzalanmıştı.

Rusya, 2015'te AKKA'daki katılımını durdurma kararı almıştı.


Rusya Vladimir Putin

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