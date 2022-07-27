Rusya, Avrupa’ya yönelik Kuzey Akım boru hattındaki akışı azaltacağını duyurdu

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00

Rusya enerji kuruluşu Gazprom, Rusya’dan Avrupa’ya doğalgaz sevk eden Kuzey Akım boru hattındaki onarımı gerekçe göstererek 27 Temmuz’dan itibaren Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatını günde 33 milyon metreküpe düşüreceğini açıkladı. Bu, Gazprom’un doğalgaz akışını, söz konusu boru hattı kapasiteninin yüzde 20’sine düşürmesi anlamına geliyor. Açıklama, Avrupa’da tepkilere neden oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dmitri Peskov ise Gazprom’un bu kararının Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle onarımların zamanında tamamlanamamasından kaynaklandığını söyledi.

"AB YENİ YAPTIRIM UYGULASIN"

Ukrayna yönetimi ise Rusya’nın bu tavrının Ukrayna’ya yönelik savaşın bir devamı olduğunu savunuyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya açık bir şekilde doğalgaz savaşı başlattığını söyledi. Zelenski, AB’nin de Rusya’ya bir karşı darbe indirmesi gerektiğini ifade ederek AB’nin Rusya’ya yönelik daha ağır yaptırımlar içeren sekizinci yaptırım paketini kabul etmesi gerektiğini dile getirdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise Rusya’nın AB’ye yönelik bu tavrının, Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşın bir devamı olduğunu söyledi. Kuleba ayrıca, AB’nin Rus petrol ve doğalgazına yönelik bağımlılıktan tamamen kurtulması gerektiğini dile getirdi. Ukrayna, AB ülkelerinin Rusya’ya ekonomi ve enerji alanındaki bağımlılıkları nedeniyle Rusya’ya karşı yeterince sert yaptırımlar uygulamamakla eleştiriyordu.

BAKANLAR ANLAŞTI

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ise bunun siyasi nedenli bir tavır olduğu ifade edildi. AB ülkeleri Rusya’nın enerji tedariğindeki belirsizliğe hazırlık olarak dün kış mevsiminde doğalgaz kullanımlarını kısıtlayacak düzenleme üzerinde anlaştı. Düzenleme tüm üye ülkelerin doğalgaz tüketimini ağustos - mart döneminde yüzde 15 azaltmasını öngörüyor. AB dönem başkanı Çek Cumhuriyeti’nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada “Bu imkânsız bir görev değildi! Bakanlar kış mevsiminin öncesinde doğalgaz talebinin düşürülmesine yönelik siyasi anlaşmaya vardı” dendi. Almanya Başbakan Yardımcısı Robert Habek ise Rusya’nın bu uygulamasının bir ticaret savaşı olduğunu, fakat Rusya’nın açıkça ticari savaş başlattığını söylemeye cesaretinin yetmediğini söyledi.