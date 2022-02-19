Son dakika: Reuters: Ukrayna'nın Donetsk kentinde birden fazla patlama sesi duyuldu
Son dakika gelişmesi... Reuters, görgü tanıklarına dayandırdığı haberde; Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinde birden fazla patlama sesi duyulduğu bilgisini paylaştı.
Ukrayna'nın doğusundaki gelişmelere bir yenisi daha eklendi.
Reuters, Donetsk kentinde birden fazla patlama sesi duyulduğunu aktarırken, patlamanın Rusya ile yaşananlarla bir ilgisi olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.
İddialara göre patlamalar, Biden yönetiminin Rusya'nın başkent Kiev'e yapılacak bir saldırı da dahil olmak üzere Ukrayna'yı işgalini haklı çıkarmak için "sahte bayrak" operasyonları hazırladığına dair tekrarlanan uyarılarının ardından geldi. Ukrayna dışişleri bakanı Dymtro Kuleba, perşembe gününden bu yana doğudaki cephe hattında ayrılıkçı mevzilerden yoğun topçu bombardımanına rağmen ülke güçlerinin itidalli hareket ettiğini söyledi.
Donetsk'te dün akşam saatlerinde de bir araç infilak etmiş, olayda yaralanan olmamıştı.
700 BİN KİŞİ ŞEHRİ TERK ETTİ
Donetsk'te ilk etapta kadın ve çocukların içinde olduğu otobüsler şehri terk etti. Donetsk'ten yaklaşık 700 bin kişinin Rusya'ya tahliye edilmesi planlanıyor.
TARASOVSKY BÖLGESİNDE UKRAYNA MERMİSİ İDDİASI
Bir başka gelişmede Rus devlet medyası, bir Ukrayna mermisinin, Mityakinskaya köyü yakınlarında, Rostov şehrinin Tarasovsky bölgesindeki Rus egemen topraklarına indiğini iddia etti. Kimse zarar görmezken, Kremlin medyası fotoğrafları, Ukrayna ile uluslararası sınırdan yaklaşık bir kilometre uzaklıkta küçük bir krateri gösterdi.
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