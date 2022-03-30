Rusya, Baltık ülkelerinden 10 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Litvanyalı 4, Letonyalı ve Estonyalı 3'er diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, üç ülkenin Moskova büyükelçilerinin Bakanlığa çağrıldığı ve toplam 10 diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiği diplomatik nota verildiği kaydedildi.
Bazı Rus diplomatların söz konusu Baltık ülkelerinden haksız ve kışkırtıcı bir şekilde sınır dışı edildiğine işaret edilen açıklamada, "Mütekabiliyet gereği, Rusya’da istenmeyen kişi ilan edilen diplomatların, Rus diplomatların Baltık ülkelerinden ayrılmasıyla ilgili verilen süre zarfında Rusya topraklarından ayrılmaları talep edilmiştir." denildi.
Litvanya, Letonya ve Estonya dışişleri bakanları, 18 Mart’ta yaptıkları açıklamada, toplam 10 Rus diplomatın söz konusu ülkelerde istenmeyen kişi ilan edildiklerini bildirmişti.
Video Haberler
- Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı
- Mabel Matiz'in eski yapımcısına açtığı davaya başlandı
- Hayvanlara kötü muameleye 6'şar ay hapis cezası
- 'Erdoğan görsün' diyerek paylaştı
- Çimdikleme boşanma nedeni sayıldı
- AVM'de sağlık skandalı
- Rus ve Ukraynalı müzakereciler arasında ilginç diyalog
- Erdoğan'ın önerdiği karışımın aylık maliyeti ne kadar?
- Davutoğlu'na ziyaret sırasında 'protesto'
- Edirne'de katliam: 4 kişilik aile ölü bulundu
En Çok Okunan Haberler
- 'Beğenmeme' sayılarını kaldıran YouTube'dan yeni hamle
- Uzmanından Ramazan’da sağlıklı beslenmenin ipuçları
- Ürtiker bahar aylarında daha sık görülüyor
- Yeterli miktarda ve doğal kaynak suyu içilmeli
- Uzmanı uyardı: Kolon kanserinden etkilenmeden kurtulun
- Savaşın gölgesinde canlanan anılar...
- Yazında biriken ve birikim…
- On iki yıl süren ‘bin yıllık Reich’!
- YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap
- 'Tebliğciler' Kadıköy'de ortaya çıktı: İlginç diyalog