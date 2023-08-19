Rusya duyurdu: Kırım'a S-200 füzesiyle saldırı girişimi yapıldı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın S-200 füzesiyle Kırım'a saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gece saatlerinde gerçekleşen saldırı girişimiyle ilgili yapılan açıklamada, "19 Ağustos gecesi, Kiev rejimi saldırı versiyonuna dönüştürülmüş S-200 hava savunma güdümlü füzesiyle Kırım'a terör saldırısı girişiminde bulundu" ifadesi kullanıldı.
Ukrayna füzesinin zamanında tespit edildiği ve Rus hava savunma sistemleri tarafından havada engellendiği belirtilen açıklamada, herhangi bir hasar ve zayiat olmadığı kaydedildi.
Kırım, 2014'te Rusya tarafından ilhak edilmişti.
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