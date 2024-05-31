Rusya ile Ukrayna arasında eşit sayıda esir değişimi yapıldı
Rusya Savunma Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucunda, 75 Rus esir askere karşılık 75 Ukraynalı esir askerin serbest bırakıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir değişimine ilişkin bilgi verildi.
Ukrayna'nın elindeki 75 Rus esir askerin geri alındığı kaydedilen açıklamada, karşılığında 75 Ukraynalı esir askerin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine verildiği belirtildi.
Açıklamada, esir değişiminin BAE'nin arabuluculuğuyla yapıldığı ifade edildi.
ZELENSKİ DE ESİR DEĞİŞİMİNİ TEYİT ETTİ
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya tarafından esir alınan 75 askerin Ukrayna'ya dönmesini sağladıklarını duyurdu.
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