ABD'nin Ukrayna'ya bazı Amerikan silahlarını Rusya'da kullanma izni verdiği bildirildi

ABD Başkanı Joe Biden'ın, bazı Amerikan silahlarının Ukrayna tarafından Rusya topraklarında kullanılmasına izin verdiği, ancak bu iznin sadece Kharkiv bölgesiyle sınırlı olduğu bildirildi.

AA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 09:22
ABD'nin Ukrayna'ya bazı Amerikan silahlarını Rusya'da kullanma izni verdiği bildirildi
Abone Ol google-news

Amerikan CNN kanalına konuşan ve adı açıklanmayan iki ABD'li yetkili, Biden'ın "kamuoyundan gizli şekilde" Ukrayna'ya verdiği silah kullanma izninin uzun zamandır süren Amerikan politikasında kısmi bir değişiklik anlamına geldiğini açıkladı.

Habere göre Biden, Amerikan silahlarının Rusya topraklarında kullanılmasına karşı çıkarken, bu politikasını kısmen değiştirdi ve Kiev yönetimine sadece Rusya'nın son dönemde saldırılarını yoğunlaştırdığı Kharkiv bölgesinde kullanılmak üzere söz konusu onayı verdi.

YALNIZCA SINIRDA KULLANILABİLECEK

Buna göre Ukrayna ordusu, ABD yapımı silahları sınırda bulunan Kharkiv bölgesinde kullanabilecek, ancak Rusya'nın daha iç bölgelerinde ya da başka yerlerinde kullanamayacak.

Ukrayna yönetimi, Rusya'nın saldırılarını yoğunlaştırdığı Kharkiv'deki savunma zaaflarını giderebilmek amacıyla Amerikan yönetiminden söz konusu ABD yapımı silahlarını bu bölgede kullanma izni istemişti.


ABD haberleri Ukrayna haberleri silah haberleri

İlgili Haberler

NATO dışişleri bakanları Ukrayna ağırlıklı gündemle Prag'da toplanıyor

NATO dışişleri bakanları Ukrayna ağırlıklı gündemle Prag'da toplanıyor
ABD'den Ukrayna açıklaması: Kendi karar vermeli

ABD'den Ukrayna açıklaması: Kendi karar vermeli
Ukrayna Parlamentosu'ndan Zelenski açıklaması: Görevi bırakıyor mu?

Ukrayna Parlamentosu'ndan Zelenski açıklaması: Görevi bırakıyor mu?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan 'uyutma' açıklaması: Sokak hayvanları düzenlemesini anlattı

Erdoğan'dan 'uyutma' açıklaması: Sokak hayvanları düzenlemesini anlattı
Bursa’da 3 çocuğunu öldüren baba tutuklandı

Bursa’da 3 çocuğunu öldüren baba tutuklandı
Pendik'teki çöp konteyneri vahşetinde tutuklanmıştı: İfadesi ortaya çıktı

Pendik'teki çöp konteyneri vahşetinde tutuklanmıştı: İfadesi ortaya çıktı
Antalya’nın ihtişamı: Aspendos Antik Tiyatrosu

Antalya’nın ihtişamı: Aspendos Antik Tiyatrosu
Talim Terbiye Kurulu başkan ve yöneticileri siyasal dinciliği önceleyen AKP yanlıları

Talim Terbiye Kurulu başkan ve yöneticileri siyasal dinciliği önceleyen AKP yanlıları
Petra Antik Kenti, ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk sunuyor

Petra Antik Kenti, ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk sunuyor
Talim Terbiye Kurulu başkan ve yöneticileri siyasal dinciliği önceleyen AKP yanlıları

Talim Terbiye Kurulu başkan ve yöneticileri siyasal dinciliği önceleyen AKP yanlıları
Apple iPhone’ları nasıl test ediyor?

Apple iPhone’ları nasıl test ediyor?