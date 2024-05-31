ABD'nin Ukrayna'ya bazı Amerikan silahlarını Rusya'da kullanma izni verdiği bildirildi

Yayınlanma: 31.05.2024 - 09:22

Güncelleme: 31.05.2024 - 09:22

Amerikan CNN kanalına konuşan ve adı açıklanmayan iki ABD'li yetkili, Biden'ın "kamuoyundan gizli şekilde" Ukrayna'ya verdiği silah kullanma izninin uzun zamandır süren Amerikan politikasında kısmi bir değişiklik anlamına geldiğini açıkladı.

Habere göre Biden, Amerikan silahlarının Rusya topraklarında kullanılmasına karşı çıkarken, bu politikasını kısmen değiştirdi ve Kiev yönetimine sadece Rusya'nın son dönemde saldırılarını yoğunlaştırdığı Kharkiv bölgesinde kullanılmak üzere söz konusu onayı verdi.

YALNIZCA SINIRDA KULLANILABİLECEK

Buna göre Ukrayna ordusu, ABD yapımı silahları sınırda bulunan Kharkiv bölgesinde kullanabilecek, ancak Rusya'nın daha iç bölgelerinde ya da başka yerlerinde kullanamayacak.

Ukrayna yönetimi, Rusya'nın saldırılarını yoğunlaştırdığı Kharkiv'deki savunma zaaflarını giderebilmek amacıyla Amerikan yönetiminden söz konusu ABD yapımı silahlarını bu bölgede kullanma izni istemişti.