'Rusya Kahramanı' dolandırıcıların hedefi oldu
65 yaşındaki eski Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Havacılık Dairesi Başkanı ve "Rusya Kahramanı" Nikolay Gavrilov, telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu.
Telefon dolandırıcıları, Nikolay Gavrilov'u 1,5 milyon ruble çekmeye ve başka bir hesaba aktarmaya ikna etti.
Gavrilov, birkaç gün sonra kandırıldığının farkına vararak polise şikayette bulundu.
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Dolandırıcıların kendilerini Gavrilov'a "Rusya Kahramanlar Derneği üyesi" olarak tanıttıkları belirtildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
Rusya Federasyonu Merkez Bankası istatistiklerine göre, 2023 yılında telefon dolandırıcıları Rus vatandaşlarından yaklaşık 15,8 milyar ruble çaldı ki bu rakam bir önceki yıla göre %11,5 daha fazla.
Çalınan para miktarındaki artışın, kart kullanılarak yapılan para transferlerinin hacmindeki büyümenin arka planında meydana geldiği belirtiliyor.
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