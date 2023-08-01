Rusya: Karadeniz'de Ukrayna'ya ait üç İHA düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait üç deniz insansız hava aracının Karadeniz Filosuna ait iki devriye gemisine saldırma hazırlığında iken düşürüldüğünü duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2023 - 10:44
Rusya: Karadeniz'de Ukrayna'ya ait üç İHA düşürüldü
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait üç deniz insansız hava aracının Karadeniz Filosuna ait iki devriye gemisine saldırmaya çalıştığını duyurdu.

Bakanlık, üç İHA'nın da "standart silahlarla ateş edilerek düşürüldüğünü" bildirdi.

Açıklamada, "Bu gece Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, "Sergey Kotov" ve "Vasily Bykov" devriye gemilerine üç deniz insansız hava aracı tarafından başarısız bir saldırı girişimi gerçekleştirdi" denildi.

Karadeniz Filosu'na ait bu iki geminin Sivastopol'den 340 kilometre uzaklıkta, Karadeniz'in güneybatı kesiminde seyrüseferi kontrol ettiği kaydedildi.

"Sergey Kotov" ve "Vasily Bykov" adlı devriye gemilerinin faaliyetlerine devam edildiği belirtildi.


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