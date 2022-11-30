Rusya, listesini yayınladığı ürünlerin belirli ülkelere satışını yasakladı
Moskova yönetimi, çoğu askeri ekipmanlardan oluşan bazı ürünlerin, belirli ülkelere satışını yasakladı.
Rus hükümetine ait yasal bilgi portalında yer alan bilgilendirme notuna göre, 2023 yılı sonuna kadar Rusya'dan ithal edilemeyecek ürünlerin listesi şu şekilde:
— Roket fırlatma araçları, araçların yakıt ve yakıt bileşenleri
— Yarım saatten fazla uçabilen insansız hava araçları
— En az üç dingilli ve en az on litre motor kapasiteli arazi kamyonları
— 5 tondan ağır zırhlı arazi araçları
— Mi-2, Mi-8, Mi-17 ve Mi-26 helikopterleri, onlar için çeşitli bileşenler ve tertibatlar.
DİĞER ASKERİ EKİPMANLAR
Buna ek olarak, ihracatı yasaklanan ürünler belgesinde çeşitli kartuş ve patlayıcılar, gece görüş cihazları, mikroelektronik, optik nişangahlar, termal kameralar, telemetreler, askeri telsiz mühendisliğinde kullanılan elektrikli vakum cihazları, hafif silahlara ve şarapnellere karşı koruma sağlayan araçların yanı sıra zırhlı unsurlar da yer alıyor.
HANGİ ÜLKELERE YASAK GETİRİLDİ?
Portalda, söz konusu ürünlerin ihraç edilemeyeceği ülkeler arasında Avustralya, Arnavutluk, Andorra, Birleşik Krallık , Avrupa Birliği Üye Devletleri, İzlanda, Kanada, Lihtenştayn, Mikronezya, Monako, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore, San Marino , Kuzey Makedonya, Singapur, ABD, Tayvan, Ukrayna, Karadağ, İsviçre ve Japonya yer aldı.
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