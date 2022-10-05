Rusya, Litvanya'nın maslahatgüzarını istenmeyen kişi ilan etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Litvanya maslahatgüzarının "istenmeyen kişi" ilan edildiğini bildirdi.
Rusya, Litvanya'nın maslahatgüzarını "istenmeyen kişi" ilan etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, söz konusu olaya illişkin açıklama yaptı.
Bakanlık, mazlahatgüzarın 5 gün içinde Rusya Federasyonu topraklarını terk etmesini istedi.
Öte yandan Bakanlık, Moskova'daki Litvanya diplomatik misyonunun kültür merkezinin çalışmalarını donduracağını da açıkladı.
Bakanlık, "Rusya, Litvanya yönetiminin düşmanca adımlarına bağlı olarak, ek önlemler alma hakkına sahiptir" ifadelerini kullandı.
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