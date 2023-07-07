Rusya Lviv'i füzelerle vurdu

Yayınlanma: 07.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.07.2023 - 03:00

Ukrayna’nın en batısında, Polonya sınırında yer alan Lviv kenti, dün sabah Rus füzelerine hedef oldu. Rusya’nın Karadeniz’den gönderdiği 10 füzeden 7’si havada imha edilirken 3’ü hedeflerine ulaştı. Hem havada imha edilenlerin parçaları hem de isabet eden füzeler, tarihi şehirde 30 binanın zarar görmesine, 4 sivilin ölümüne ve 30’dan fazla sivilin yaralanmasına neden oldu. Lviv, Batı’dan Ukrayna’ya gönderilen silah ve diğer yardım malzemelerinin geçtiği ve yabancı askerlerin bulunduğu önemli bir lojistik merkez haline geldi. Rusya’nın hem bu nedenle hem de Moskova’ya düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısına misilleme olarak bu saldırıyı düzenlediği tahmin ediliyor.

NÜKLEER PROVOKASYON

Öte yandan Ukrayna’nın Rusya tarafından ele geçirilen bölgeleri geri almaya yönelik karşı taarruzu ilerlerken Zaporijya Nükleer Santralı’na yönelik provokasyon endişeleri giderek artıyor. Avrupa’nın en büyük santralı olan ve geçen yılın mart ayından beri Rus işgali altında bulunan santrala sabotaj yapılması konusunda, Rusya ve Ukrayna birbirlerini suçlamayı sürdürüyor.

Kiev yönetimi, Rusya’nın santrala patlayıcı madde benzeri malzemeler yerleştirdiğini ve bunları patlatarak suçu Ukrayna’ya atmaya hazırlandığını söylüyor. Rusya yönetimiyse, Ukrayna’yı bu santralda sabotaj planlamakla suçluyor. 37 yıl önce infilak ederek dünyadaki en büyük çevre felaketine neden olan Çernobil Santralı’nın da Ukrayna’da bulunması, Zaporijya Santralı nedeniyle benzer bir felaketin yaşanabileceği endişesine neden oluyor. Ukrayna’da gazetelere görüş belirten Ukraynalı uzmanlar, nükleer santralın yapısının ve güvenlik önlemlerinin çok daha farklı olduğunu belirterek santralda patlama olması halinde bile, bunun etkisinin 2.5 kilometrelik bir alanla sınırlı olacağını söylüyor.

WAGNER LİDERİ RUSYA’DA

Belarus lideri Aleksander Lukaşenko, Rus paralı asker grubu Wagner’in şefi Yevgeni Prigojin’in hâlâ Rusya’da olduğunu açıkladı. Grubun hiçbir savaşçısının Belarus’ta konuşlandırılmadığını da belirten Lukaşenko, dün Minsk’te, gazetecilere yaptığı açıklamada, Prigojin’in Saint Petersburg kentinde olduğunu ve önceki gün telefonda görüştüklerini belirtti.