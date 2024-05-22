Rusya, nükleer silah kullanımına yönelik tatbikat başlattı
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin "Güney Askeri Bölgesi"nde nükleer silah kullanımına yönelik tatbikat başlattığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı'nın talimatıyla Genelkurmay Başkanlığının önderliğinde Güney Askeri Bölgede stratejik olmayan nükleer silahın hazırlığı ve kullanımına dair tatbikatın ilk aşaması başladı" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, tatbikat kapsamında söz konusu bölgeye bağlı askeri birliklerin, "İskender" taktik füze sistemi için gerekli mühimmatları belirlenen noktaya ulaştırdığı ve kullanım için hazırlık yapacağı aktarıldı.
'TEHDİTLERE CEVAP'
Tatbikatta hipersonik "Kinjal" füzeleri ile donanımlı uçakların da yer alacağı belirtilen açıklamada, "Tatbikatın, bazı Batılı yetkililerin Rusya'ya karşı tehdit içeren kışkırtıcı açıklamalarına cevap olarak Rus nükleer güçlerinin hazırlık kapasitesinin yükseltilmesi, ülkenin toprak bütünlüğü ile egemenliğinin korunması amacıyla düzenlendiğine" dikkat çekildi.
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