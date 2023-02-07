Kahramanmaraş merkezli büyük deprem... Adıyaman’da deprem çadırları kurulmaya başlandı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin vurduğu Adıyaman’da deprem çadırları kurulmaya başlandı.

İHA
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 13:53
Kahramanmaraş merkezli büyük deprem... Adıyaman’da deprem çadırları kurulmaya başlandı
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen depremlerin büyük can kayıpları ve yıkıma yol açtığı illerden Adıyaman’da deprem çadırları kurulmaya başlandı.

Adıyaman Üniversitesi halı sahası ile kampus alanının değişik yerlerine AFAD ekipleri, Kızılay ve gönüllüler tarafından depremzedeler için çadır kurulumu yapıldı.

Kurulan çadırlara depremzedeler yerleşmeye başladı.

Bir çok yurttaş depremden dolayı oldukça mağdur olduklarını ve bir çok yakınlarını kaybettiklerini dile getirdi.


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