Rusya: Türkiye'ye yeni S-400 tedariki konusunda bir sıkıntı görmediklerini duyurdu

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 20:53

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 20:53

Rusya Dışişleri Bakanlığı Dördüncü Avrupa Dairesi Direktörü Yuriy Pilipson, Türkiye'ye, S-400 hava savunma sistemlerinin ikinci partisinin olası tedariki konusunda Sputnik'e konuştu.

Yuriy Pilipson, konunun "hassas" olmasına rağmen Rusya'nın bu yönde "çözülemeyecek herhangi bir sorun görmediğini" söyledi.

Pilipson, "Bu projenin hayata geçirilmesinin önünde çözülemeyecek sorun görmüyoruz" diyerek, buna rağmen hem kendi ulusal çıkarlarına hem de müşteriye zarar gelmesini önlemek için bu konunun kamusal alanda belirli bir "bilgi hijyeninin" korunmasını öngördüğünü ifade etti.

Pilipson, "Bilindiği üzere bazı devletler Rusya'ya yönelik bir dizi kısıtlayıcı önlem uyguluyor, ancak bunu demokrasiyi ve insan haklarını korumak için değil, hacimli silah pazarında bir rakibi ortadan kaldırmak için yapıyor" diye konuştu.

"SAVAŞ UÇAKLARININ TEDARİKİNİ DEĞERLENDİRMEYE HAZIRIZ"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in F-16 savaş uçakları ile ilgili anlaşmanın gerçekleşmemesi durumunda Su-35 savaş uçaklarının satın alımının da değerlendirilebileceği açıklamasına yönelik Pilipson, "Ankara'nın, savaş jetleri alanı dahil olmak üzere Rus askeri ürünlerini satın almaya somut ilgi göstermesi durumunda, Rusya’nın ilgili departmanları bu yöndeki başvuruları değerlendirecek" dedi.

"GAZ MERKEZİNİN DÜNYA'DA DENGELEYİCİ BİR ETKİSİ OLACAK"

Türkiye’de kurulması planlanan gaz dağıtım merkezine değinerek, "Vladimir Putin'in, Türkiye'de bir gaz dağıtım merkezi kurma girişiminin hayata geçirilmesinin sadece tedarikçi ve tüketicilerin çıkarlarını sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda uluslararası enerji piyasalarında da dengeleyici bir etki yaratacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.