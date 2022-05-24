Rusya ve Çin, Pasifik'te devriye uçuşu gerçekleştirdi
Rusya ve Çin'e ait savaş uçakları Asya-Pasifik'te devriye uçuşu yaptı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Asya-Pasifik bölgesinde ortak devriye uçuşları gerçekleştirildiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Tu-95 ve Çin Hava Kuvvetleri'ne ait H-6K bombardıman uçaklarının, Japon Denizi ve Doğu Çin Denizi’nde devriye uçuşu yaptıkları belirtildi.
Japonya ve Güney Kore’ye ait savaş uçaklarının, devriye uçuşu yapılan bazı bölgelerde Rus ve Çin uçaklarına eşlik ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, devriye uçuşlarının, hava sahası ihlali yapılmadan, uluslararası hukuka uygun şekilde gerçekleştirildiğine işaret edildi.
Açıklamada, devriye uçuşlarının herhangi bir üçüncü ülkeye yönelik olmadığı vurgulandı.
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