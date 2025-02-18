Karadeniz'de seyir güvenliği krizi: Rusya, anlaşmayı feshetti

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Ukrayna ile Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nda seyir güvenliğine ilişkin anlaşmanın feshedilmesine yönelik belgeyi imzaladı.

Karadeniz'de seyir güvenliği krizi: Rusya, anlaşmayı feshetti
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 18.02.2025 - 10:24

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Mişustin'in Ukrayna ile Rusya arasındaki Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nda seyir güvenliğine ilişkin anlaşmanın feshedilmesine yönelik belgeyi imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya ve Ukrayna hükümetleri arasında 20 Mart 2012'de Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nda seyir güvenliğinin sağlanmasına yönelik imzalanan anlaşma feshediliyor" ifadeleri yer aldı.

Söz konusu anlaşma gereği, Rusya ile Ukrayna, denizde seyir güvenliği ve denizin korunması konusunda birbirine bilgi iletiyor, gemilerin boyutları ve rotaları hakkında bilgi paylaşımında bulunuyordu.


Etiketler: #Ukrayna #Rusya

İlgili Haberler

ABD ve Rusya Riyad’da masada, Zelenskiy Ankara’da: Büyük güçler Ukrayna üzerinde pazarlıkta

ABD ve Rusya Riyad’da masada, Zelenskiy Ankara’da: Büyük güçler Ukrayna üzerinde pazarlıkta
Rusya ve ABD, Riyad’da masaya oturuyor: Avrupa oyunun dışında mı kaldı?

Rusya ve ABD, Riyad’da masaya oturuyor: Avrupa oyunun dışında mı kaldı?
Rusya Büyükelçisi’nden ‘İkinci Dünya Savaşı’ vurgusu

Rusya Büyükelçisi’nden ‘İkinci Dünya Savaşı’ vurgusu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler