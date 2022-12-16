Rusya'dan 'boğazlar' açıklaması: Tankerlerin geçişinde bir sorun yok

16 Aralık 2022 Cuma, 16:18

Rusya Ulaştırma Bakan Yardımcısı Aleksandar Poshivay, Türk karasularında "petrol tankeri sıkışıklığı" oluştuğu iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aleksandar Poshivay, Türkiye'nin ham petrol taşıyan tankerlere yönelik şartlarının "sadece Rus taşıyıcılar için değil, tüm taşıyıcılar için geçerli olduğunu" söyledi.

Poshivay, şu anda İstanbul ve Çanakkale Boğazları'ndan geçen tankerlerle ilgili herhangi bir sorun yaşanmadığını aktardı.

Poshivay, "Türkler, sigortanın geçerliliğini teyit eden bir mektup zorunluluğu getirdiler. Türkiye'nin şartları prensip olarak herkes için geçerlidir. Şirketlerimizin hepsi bu tür mektupları sundu ve gemilerimizin hepsi sorunsuz bir şekilde geçti. Şu anda İstanbul ve Çanakkale Boğazları'ndan tanker geçişiyle ilgili herhangi bir sorun yok" dedi.

Sabahları kıyı kesimde tankerlerin toplanmasına ilişkin konuşan Poshivay, "Her şey rutin. Her şeyden önce, ham petrol ve petrol ürünleri taşıyan gemiler, geceleri değil, sadece gündüzleri orada yürütülürler. Dolayısıyla, sabah saatlerinde 18 tankere ulaşan olağan tanker yoğunluğu, gün ışığını bekleyen gemilerdir" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İngiliz basını Financial Times (FT), AB'nin, Rus petrolüne fiyat kısıtlaması getirmesinin ardından Türk karasularında petrol tankeri sıkışıklığı oluştuğunu yazmıştı.

Türkiye'nin, 1 Aralık'tan itibaren Türk boğazlarından geçecek ham petrol yüklü tankerler için ek bir zorunluluk getirdiği ve sigorta şirketlerinden geminin P&I sigortasına (Koruma ve Tazminat Sigortası) sahip olduğunu teyit eden bir mektup sunmalarını talep ettiği belirtildi.