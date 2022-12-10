Rusya'da muhalif İlya Yaşin 8,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Rusya'nın önde gelen muhalif isimlerinden İlya Yaşin, ülkenin ordusu hakkında "sahte haber" yaymak suçlamasıyla sekiz buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ülkede kalan az sayıda muhalif isimden biri olan Yaşin, savaş karşıtı söylemlerini sürdürmüştü.
Ukrayna'nın Buça kentinde Rusya'nın işlediği iddia edilen savaş suçlarını kınamasının ardından gözaltına alınmıştı.
Bugün Moskova'da görülen duruşmada, Yaşin suçlamaları inkar etti ancak Yargıç Oksana Goryunova Rus askeri güçleri hakkında kasıtlı bir şekilde "sahte haber" yaydığına kanaat getirdi.
Savcılar Yaşin'in 9 yıl hapsini istemişti. Avukatı Maria Eismont karara itiraz edeceklerini söyledi.
Yaşin kararla ilgili Telegram mesajlaşma uygulamasında takipçilerine üzülecek bir durum olmadığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:
"Savaş suçlarıyla ilgili gerçekleri söyledik ve akan kana bir son verilmesi çağrısında bulunduk."
Yaşin, Nisan ayında YouTube kanalında Buça'da yüzlerce Ukraynalı'nın öldürülmesi hakkında bir yayın yapmıştı.
Mahkeme heyetine, yayınında olayı hem Rusya hem de Ukrayna açısından gördüğünü söyledi. Videoda BBC ve diğer medya kuruluşları tarafından paylaşılan olay yeri görüntüleri ve hikayeler gösteriliyordu.
Rusya Savunma Bakanlığı, suçlamaları "provokasyon" ve ceset görüntülerini "kurmaca" olarak nitelendirmiş ve reddetmişti.
Rusya'nın en tanınmış muhallif lideri Aleksey Navalni kararla ilgili yorumunda, İlya'yı siyasette edindiği ilk arkadaş olarak tanımladı ve "Putin mahkemesinin verdiği utanmaz ve kanunsuz karar, İlya'yı susturmayacak" dedi.
Temmuz ayında BBC Rusça'ya konuşan Yaşin, Rus yetkililerin Kremlin muhalifleri için "göç veya hapis" olmak üzere yalnızca iki seçenek bıraktığını söylemişti.
Yaşin bu nedenle tutuklanmasının sürpriz olmayacağını belirtmişti.
Yaşin'in duruşmasının gördüldüğü mahkeme önünde konuşan destekçileri hapis cezasının adaletsiz olduğunu ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini söylediler.
Rusya Ukrayna'yı işgainden kısa bir süre sonra "sahte haber" yaymayı suç haline getirmişti.
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