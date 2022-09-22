Rusya'da seferberlikten kaçış: Türkiye’ye uçak biletleri tükendi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seferberlik ilanından sonra Moskova'dan Türkiye'ye uçak biletleri tükendi. Uçuş takip sistemi ‘flightradar24’ün paylaştığı görüntüde hava trafiğinin yoğun bir şekilde ilerlediği görülüyor.
Rusya Devlet Başkanı Putin, televizyonda yayınlanan konuşmasıyla Rusya'da kısmi seferberlik ilan edildiğini duyurdu.
Batı'yı açık açık tehdit eden Vladimir Putin, "Batı'ya söylüyorum 'Cevap vereceğimiz birçok silahımız var' ve bu bir blöf değil. İnsanımızı savunmak için tüm kaynaklarımızı kullanacağız" dedi.
Putin ayrıca, amacının Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbas bölgesini "özgürleştirmek" olduğunu ve Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini söyledi.
Öte yandan seferberlik kararının ardından uçuş takip sistemi ‘flightradar24’ün paylaştığı görüntü dikkat çekti.
Hava trafiğinin yoğun bir şekilde ilerlediği görülen videoda Moskova ve Sen Petersburg’tan kalkan uçakların Türkiye ve Ermenistan’a indiği görülüyor.
Bunun yanı sıra bilet fiyatları 3 katına çıkmışken Türk Hava Yolları'nın Moskava-İstanbul seferleri doldu.
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