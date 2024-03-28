Taliban nefret kustu: 'Halk önünde taşlayıp, kırbaçlayacağız...'

Afganistan merkezli cihatçı Taliban örgütünün lideri Heybetullah Ahundzade, "zina yapan kadınları halk önünde taşlayacaklarını" belirterek nefret dolu açıklamalarda bulundu.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 28.03.2024 - 12:09
Taliban nefret kustu: 'Halk önünde taşlayıp, kırbaçlayacağız...'
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Taliban lideri Heybetullah Ahundzade'nin, yeni yayınlanan bir ses kaydında, Taliban'ı "Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi" olarak ilan etmesi ve kadınlara karşı sert cezalar uygulama planları geniş çaplı tepkilere yol açtı.

Ahundzade, Batı demokrasisine karşı savaş ilan ettiklerini belirterek, Batılı insan hakları savunucularını "şeytanın temsilcileri" olarak niteledi.

Amu TV'nin haberine göre, Ahundzade, Afganistan'da şeriat yasalarının yürürlüğe girmesiyle kadınların "taşlanma ve dayakla karşı karşıya kalabileceğini" öne sürdü. 

Ahundzade, "Şimdi pratik olarak şeriatı uygulayacağız, Allah'ın hükümlerini uygulayacağız" dedi.

"Zina yapan kadınları halk önünde taşlayacaklarını" belirten Ahundzade, şunları kaydetti:

"Yakında zina cezasını uygulayacağız ve kadınları alenen taşlayacağız; kadınları alenen kırbaçlayacağız. Bu eylemler sizin demokrasinize aykırıdır ve bunları tartışacaksınız. Ayrıca insanlık için savaştığınızı iddia ediyorsunuz; ben de aynısını iddia ediyorum."

Ahunzade, "insanlık için savaşlarının" Allah adına olduğunu ileri sürerek, "Allah'ın dinini sürdürmeyi ve bu dünyada şeriatı uygulamayı hedefliyoruz. Amacımız sadece Kabil ve vilayetleri kontrol etmek değil; aksine şeriatı aktif olarak uygulamaya kararlıyız" diye konuştu.

ESKİ DİPLOMAT AHUNDZADE'YE TEPKİ GÖSTERDİ

Afganistan'ın eski Birleşmiş Milletler nezdindeki Maslahatgüzarı Naseer Faiq, Ahundzade'nin sözlerine tepki gösterdi.

Faiq, Afgan halkının rızası olmadan kaderine karar vermenin İslam'da "kabul edilemez" olduğunu belirterek, şunları söyledi: 

"Ne pahasına? Yirmi yılı aşkın bir süredir bu slogan altında, beyinleri yıkanmış Taliban da dahil olmak üzere binlerce masum Afgan öldürüldü, ülke tahrip edildi, milyonlarca kişi göçe zorlandı ve Afganistan derin bir krize sürüklendi. Bu kadarı yeterli değil mi? Afgan halkının kanı üzerinden kazanç sağlamak İslam'da kabul edilemez ve haramdır."


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