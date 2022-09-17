Rusya'dan 41 Avustralya vatandaşına daha yaptırım kararı
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aralarında gazetecilerin de bulunduğu 41 Avustralya vatandaşının daha Rusya'ya girişinin yasaklandığı duyuruldu.
Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş, diplomatik ilişkileri de etkiliyor. Bu süreçte Ukrayna'ya destek veren ülkelere karşı cephe alan Rusya, birçok yeni yaptırım kararı alıyor.
Son olarak Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, aralarında gazetecilerin ve silah endüstrisi yöneticilerinin de bulunduğu 41 Avustralya vatandaşının daha ülkeye girişinin yasaklandığı bildirildi.
Rusya Temmuz ayında, Avustralya’nın "Magnitskiy Yasası" çerçevesinde kendilerine uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak aralarından kolluk kuvvetlerinde görevli isimlerin de bulunduğu 39 Avustralya vatandaşına yaptırım kararı almıştı.
Yaptırım listesinde, Avustralya İçişleri Bakan Yardımcısı Marc Ablong ve Andrew Kefford gibi kritik isimler de bulunuyordu.
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