Rusya'dan akaryakıt kararı

Yayınlanma: 27.02.2024 - 16:37

Güncelleme: 27.02.2024 - 16:37

Rusya, ülke içindeki talebi karşılayabilmek için 1 Mart itibarıyla akaryakıt ihracatını altı ay süreyle yasaklama kararı aldı.

Moscow Times'ın aktardığına göre Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandır Novak, geçen ay yazdığı bir mektupta Başbakan Mihail Mişustin'e akaryakıt ihtiyacının yaz seyahatleri, tarla işleri ve petrol rafinelerinde tamirler nedeniyle artacağını söyledi.

RBC'nin aktardığına göre Novak mektupta, "Petrol ürünlerine artan talebi dengelemek ve iç piyasa fiyatlarını stabilize etmek için önlemler alınmalıdır" dedi.

Novak'ın temsilcisi, RBC'ye hükûmetin 6 aylık akaryakıt ihracat yasağı kararı aldığını doğruladı.

Rusya eylül ve kasım ayları arasında da akaryakıt ve dizel ürünleri için geçici ihracat yasağı kararı almıştı.

O aylarda Belarus, Ermenistan, Kazakistan ve Kırgızistan; Avrasya Ekonomik Birliği'nin üyeleri oldukları için bu yasağın dışında tutulmuştu.

Yeni yasakta bu ülkelerin yanı sıra Özbekistan, Moğolistan ve Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı ayrılıkçı Gürcistan bölgeleri Abhazya ve Güney Osetya da bu yasağın dışında tutulacak.