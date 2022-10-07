Rusya'dan Batı'ya uyarı: Ukrayna'daki duruma daha fazla derinden dahil olmayın
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve müttefiklerine Ukrayna'daki duruma daha fazla derinden dahil olmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Birleşik Rusya" siyasi partisinin komisyon toplantısına çevrim içi katılarak, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin "NATO'nun Rusya'ya karşı önleyici saldırı düzenlemesi gerektiği" yönündeki açıklamalarını değerlendirerek, "Esasen bu şahıs, tüm dünyaya Kiev rejiminden çıkan tehditlerin bir diğer kanıtını sundu. Bu tehditlerin ortadan kaldırılması için özel askeri operasyon başlatıldı" dedi.
ABD ve müttefiklerinin uluslararası toplumu nükleer silahın kullanılması ihtimaliyle tehdit etmeye çalıştığını belirten Lavrov, şu şekilde devam etti:
"ABD'yi ve Kiev rejiminin diğer sponsorlarını, çatışmanın tarafları olarak duruma daha fazla derinden dahil olmamaları konusunda uyarıyoruz. Rusya'nın nükleer caydırıcılık alanıyla ilgili devlet politikasının temelleri ve askeri doktrini değişmez. Washington ve ona hizmet edenlerin bu gerçeği ve pozisyonumuzu çarpıtmaya yönelik girişimleri, uluslararası toplumu korkutmayı hedefliyor ve aklı başında olanları, Kiev'i tüm maceralarında destekleme yönünde başarısız çizgiden ilerlemeye zorluyor."
NATO ile Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiğine dikkati çeken Lavrov, "Zelenski ve yönetimi, NATO ve AB'ye kendi şartlarını dayatmaya başladı." ifadesini kullandı.
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