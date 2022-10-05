Rusya'dan NATO'ya suçlama: Dolaylı yollardan bize karşı savaşıyor
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, NATO ülkelerinin, Ukrayna'da dolaylı yollardan Rusya ile savaştığını söyledi.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Nikolay Patruşev, NATO'nun aslında Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaştığını öne sürdü.
Patruşev, "Rusya bugün Ukrayna halkını Neo-Nazizm'den kurtarırken sadece milliyetçi oluşumlara ve Ukrayna ordusuna karşı savaşmıyor. Aslında NATO, bize karşı savaşıyor ve ittifak üyeleri, Ukrayna'ya ağır silah, mühimmat ve keşif sağlıyor" dedi.
NATO üyelerinin Ukrayna'da Rusya'ya yönelik "askeri operasyonların planlanmasında yer aldıklarını ve kitle imha silahları kullanarak şantaj yaptıklarını" ileri süren Patruşev, bunların "boş bir tehdit olmadığını" savundu.
Patruşev, "ABD ve müttefikleri, biyolojik silah oluşturma planlarını dünya genelinde, özellikle de Rusya sınırları yakınında kurulmuş laboratuvarlarda uzun süredir uyguluyorlar. Bildiğimiz gibi, bazı laboratuvarlar Ukrayna'da ve özellikle tehlikeli patojenler oluşturmak için kullanıldı" diye konuştu.
Bu nedenlerden dolayı "özel askeri operasyonu" gerçekleştirdiklerini belirten Patruşev, "Rusya'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için Ukrayna'nın Nazilerden ve askerden arındırılması görevlerinin yerine getirilmesi bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.
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