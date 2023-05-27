Rusya'dan Transdinyester açıklaması: Provokasyon durumunda müdahale ederiz

Yayınlanma: 27.05.2023 - 11:15

Güncelleme: 27.05.2023 - 11:15

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Ukrayna'nın, Moldova'da yer alan Transdinyester'de provokasyon yapması durumunda Rus Silahlı Kuvvetleri'nin şüphesiz karşılık vereceğini ve bölge halkını koruyacağını söyledi.

Galuzin, "Rus Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'dan gelebilecek bir provokasyona yeterli karşılığı vereceğinden ve yurttaşlarımızın, Rus barış gücü birliğinin, OGRF askerlerinin ve Transdinyester'deki Kolbasna'da bulunan mühimmat depolarının korunmasını sağlayacağından kimsenin şüphesi olmamalıdır. Onların güvenliğine tehdit oluşturan her türlü eylem, uluslararası hukuka uygun olarak Rusya Federasyonu'na yönelik bir saldırı olarak görülecektir" dedi.

Galuzin, Moskova'nın, Ukrayna güçlerinin Transdinyester yakınlarında yoğunlaştığı bilgisine sahip olduğunu belirterek, "Bu bölgedeki durum gerçekten de karmaşık; bölge yönetiminin değerlendirmeleri bize yol gösteriyor. Şu ana kadar Transdinyester lideri Vadim Krasnoselsky tarafından yapılan açıklamalara bakılırsa, doğrudan bir askeri tırmanma tehdidi söz konusu değil" diye konuştu.

"DURUMU YAKINDAN İZLİYORUZ"



Rusya'nın Transdinyester'deki durumu yakından izlediğini belirten Galuzin, "durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik her türlü girişimin boşa çıkacağı" uyarısında bulundu.

Galuzin, "Ukraynalı yetkililerin Batılı efendilerinin yıkıcı planları uğruna çatışmayı tırmandırma yönündeki riskli gidişatı göz önüne alındığında, hiçbir olay senaryosu göz ardı edilemez" dedi.

Galuzin, "bu tür senaryoları önlemek" amacıyla Transdinyester'de Rus barış gücü birliğinin konuşlandırıldığına dikkat çekerek, "Kiev rejimi hedeflerine ulaşmak için en kirli ve en acımasız düşmanlık biçimlerine başvurmaya hazır olduğunu defalarca göstermiştir. Askeri araçların konutlara ve okullar, hastaneler ve anaokulları da dahil olmak üzere sivil altyapı tesislerine konuşlandırılması; sivillerin canlı kalkan olarak kullanılması; Rusya topraklarında terör saldırıları gibi eylemler sicilinde yer almaktadır" dedi.