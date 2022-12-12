Rusya'dan Türkiye açıklaması: Ukrayna'nın saldırgan tutumu hakkında bilgilendirdik

12 Aralık 2022 Pazartesi, 12:08

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Rusya'nın, İstanbul'daki siyasi istişareler sırasında Ukrayna ordusunun "saldırgan" tutumu konusunda Türkiye'yi kapsamlı bir şekilde bilgilendirdiğini söyledi.

Sergey Verşinin, "Ukrayna, Donbas ve Rusya'nın yeni bölgelerindeki gelişmeleri etraflıca ele aldık. Türkiye'ye sahadaki gerçek durum hakkında detaylı bilgi vermeye çalıştık ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin tamamen saldırgan tutumunun ve Donbass ile diğer Rus bölgelerindeki sivillere yönelik saldırılarının altını çizdik. Bu bağlamda, Batılı medya kuruluşlarının maalesef çarpıtmaya devam ettiği durumu Türkiye'nin anlamasını sağlamak bizim için çok önemliydi. Çok sayıda yanlış haber ortaya çıktı" dedi.

Verşinin, Rus ve Ukrayna heyetleri arasındaki son görüşmelerin İstanbul'da yapıldığını anımsattı.

Verşinin, "Her şeyin nasıl sona erdiğini hatırlamalısınız, Ukrayna'nın agresif ve yapıcı olmayan davranışlar sergilemesiyle sona erdi. Biz ise tam tersine, özel askeri operasyon sırasında açıklanan hedefler temelinde görüşmeler yapmaya hazır olduğumuzu ifade eden açıklamalar yaptık" diye konuştu.