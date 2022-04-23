Rusya’nın şimdiki hedefi ne?

23 Nisan 2022 Cumartesi, 04:00

Ukrayna’nın güneyini oluşturan bölgeler doğudan batıya, Donetsk, Zaporojye, Herson, Nikolayev ve Odessa illeri. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Rüstem Minnikayev, böylelikle Kırım ile Rusya arasındaki koridorun ve Kırım Kanalı’nın korunmasının hedeflendiğini, diğer taraftan da Ukrayna’nın ekonomik açıdan en önemli tesislerinin kontrol altına alınarak Moldova’daki Transdinyester bölgesiyle irtibat kurulmasının amaçlandığını kaydetti.

AZAK DENİZİ’NDEN KOPTU

Rusya’nın 2014’te ele geçirdiği Kırım’ın Rus topraklarıyla kara bağlantısı yoktu. Eskiden Kırım’a su sevkıyatında kullanılan Kırım Kanalı’nın 2014’ten sonra Ukrayna yönetimi tarafından engellenmesi de Kırım’da su kıtlığına neden olmuştu. O nedenle savaşın ilk etabında Ruslar güney cephesinde ilk etapta Kırım’la kara bağlantısı kurmayı ve Kırım Kanalı’nın denetimini ele geçirmeyi amaçladılar ve iki hedefe de ulaştılar (Kuzeyde Kiev’i ve Harkov’u ele geçirme planları başarısız olsa da güneyde başarıya ulaştılar). Şimdi buraları daha kalın bir koridorla Ukrayna askerlerinden korumayı amaçlıyorlar.

Rusların Mariupol’ü (Çelik tesisi dışında) ele geçirmesi Ukrayna’yı Azak Denizi’nden kopardı. Böylece Donetsk ilinin yanı sıra Zaporojiya’nın sahil kısmı Herson’un neredeyse tamamı Rusların eline geçti. Şimdi Ukrayna’nın Karadeniz sahiline, yani Nikolayev ve Odessa’ya yöneliyorlar. Burada başarıya ulaşmaları, Ukrayna’nın denizlerden tamamen kopması anlamına gelir.

HALK SICAK BAKMIYORDU

Bu bölgeler genelde Rusça konuşan ve Rusya sempatisinin güçlü olduğu bölgeler. Rusya benzer bir planı Kırım’ı ele geçirdiği 2014’te uygulamaya çalışmış, Ukrayna’nın güney ve doğu illerinde “Odessa Halk Cumhuriyeti”, “Nikolayev Halk Cumhuriyeti” gibi oluşumlar kurmuştu. Ancak bunlar kitlesel destek bulamamıştı. Çünkü halk, Rusya’ya sempati duysa da Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya katılmaya sıcak bakmıyordu. Bugünkü şartlarda Rusya güneyde ne kadar kitlesel destek bulur belli değil. Umalım da Türkiye’nin yeni barış girişimi başarıya ulaşsın.