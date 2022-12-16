Rusya'ya karşı dokuzuncu yaptırım paketinde uzlaşıldı
AB ülkeleri, Rusya'ya karşı 3 Rus bankasını da yaptırım listesine ekleyen 9'uncu yaptırım paketinde anlaştı.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, yaklaşık 200 kişi ve kurum ile 3 Rus bankasının yaptırım listesine eklenmesini, çift kullanımlı ürünlere ihracat yasağı getirilmesini ve madencilik yatırımlarının yasaklanmasını içeren, Rusya'ya karşı 9'uncu yaptırım paketinde anlaşma sağladı.
AB Dönem Başkanı Çekya'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Büyükelçiler, AB'nin Ukrayna'ya desteğinin bir parçası olarak Rusya'ya karşı hazırlanan yaptırım paketi üzerinde prensipte anlaştılar" ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, Rusya'ya yönelik 9'uncu yaptırım paketinin onay sürecinin yazılı prosedürle ilerleyeceği ve yarın tamamlanacağı belirtildi.
Yeni yaptırım paketinin içeriğine ilişkin bilgiler ise henüz paylaşılmadı.
AB Komisyonunun geçen hafta hazırladığı 9'uncu yaptırım paketi teklifinde yaklaşık 200 kişi ve kurum ile 3 Rus bankasının yaptırım listesine eklenmesi, çift kullanımlı ürünlere ihracat yasağı getirilmesi ve madencilik yatırımlarının yasaklanması yer alıyordu.
Üye ülkeler bu paketin detaylarını müzakere ediyordu.
Video Haberler
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
- İstanbullu iradesine sahip çıktı
- Yusuf Ziya Gümüşel'in ilk ifadeleri ortaya çıktı!
- Kylian Mbappe taraftardan özür diledi...
- İmamoğlu davasında savcı istinafa gidecek
- İmamoğlu'ndan tarihi buluşmada ilk açıklama
- Özgenç, Erdoğan'dan beklentisini açıkladı
- İmamoğlu sessizliğini bozdu!
- Erdoğan'dan EYT ve asgari ücret açıklaması
- 12 gün sonra tutuklandılar!