Sağlık sorunlarını gizlediği için binlerce pilot soruşturma altında

Yayınlanma: 28.08.2023 - 13:24

Güncelleme: 28.08.2023 - 13:24

ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA), güvenli bir şekilde uçma kabiliyetlerini tehlikeye atabilecek önemli sağlık sorunları için yardım aldıklarını gizlemek amacıyla tıbbi kayıtlarında tahrifat yapmış olabileceklerine inandıkları yaklaşık 5 bin pilotu soruşturduğu bildirildi.

Washington Post'un aktardığına göre, kayıtları incelenen pilotlar, Federal Havacılık İdaresi'ne uçmaya uygun olduklarını bildiren, ancak çalışmalarını engelleyebilecek çeşitli engeller için de gazi yardımı aldıklarını açıklamayan gazi askerler.

Habere göre, Gazi İşleri müfettişleri kayıtlardaki tutarsızlıkları iki yıl önce fark etmiş, ancak FAA soruşturmanın pek çok yönünü kamuoyuna açıklamamıştı.

"60 PİLOT GÖREVDEN MEN EDİLDİ"



FAA Sözcüsü Matthew Lehner, gazeteye yaptığı açıklamada, kurumun "tıbbi başvurularının bir parçası olarak yanlış veya hatalı bilgi sunmuş olabilecek" yaklaşık 4 bin 800 pilotu araştırdığını ve vakaların yaklaşık yarısının kapatıldığını belirtti.

Lehner ayrıca, "havacılık güvenliği için açık bir tehlike teşkil eden" 60 pilotun, kayıtları yetkililer tarafından incelenirken şimdilik kokpitten men edildiğini söyledi.

Gazeteye konuşan kaynaklar, soruşturulan pilotların yaklaşık 600'ünün sivil uçakları uçurmak için lisansları olduğunu belirterek, "Diğer pilotların çoğunun ticari lisansları var ve bu da onlara çeşitli müşteriler için uçmak üzere işe alınma imkanı veriyor" dedi.

Pilotların düzenli sağlık taramalarından geçmeleri gerektiği, ancak bu testlerin genellikle her zaman kapsamlı olmadığı ifade edildi.

"BİNLERCE PİLOT, YOLCULAR İÇİN RİSK OLUŞTURABİLİR"

Gazetenin ele geçirdiği kayıtlara göre FAA'nın Havacılık ve Uzay Tıbbı Ofisi geçen yıldan bu yana "yolcular için potansiyel risk" teşkil edebilecek 5 bin pilotun sertifika kayıtlarının ek incelemelerini yapmak üzere sağlık personelini işe almak için 3.6 milyon dolar ayırdı.

Lehner, "FAA, tıbbi durumları güvenlik açısından en büyük riski teşkil eden gazileri belirlemek için risk temelli bir yaklaşım kullandı ve ajans durumlarını incelerken onlara uçuşlarını durdurmaları talimatını verdi. Biz uzlaşma sürecini tamamlarken bu pilotların büyük çoğunluğu güvenli bir şekilde çalışmaya devam edebilir" dedi.

Kapatılan davaların bazılarında pilotlara daha doğru kayıtları yeniden sunmaları ve yeni sağlık muayenelerine girmeleri söylenildiği, bazılarının da FAA tarafından aklanana kadar çalışmadığı kaydedildi.

Gazeteye konuşan kaynaklara göre, 4.800 pilottan bazılarının durumunun incelendiğini ve Adalet Bakanlığı'nın olası yardım dolandırıcılığıyla ilgili bireysel vakalara dahil olup olmayacağını araştıracağı belirtildi.