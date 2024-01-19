Sahneye geç çıkması olay oldu: Madonna'ya dava açıldı

Turne provasındayken ciddi bakteriyel enfeksiyon geçirerek yoğun bakımda tedavi gören ve ölümden dönen Madonna'ya, sahneye geç çıktığı için dava açıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.01.2024 - 16:09
Sahneye geç çıkması olay oldu: Madonna'ya dava açıldı
Abone Ol google-news
Player Alanı

Madonna, 15 Temmuz'da başlayacak olan "Celebration" (Kutlama) adlı turnesine kısa bir süre kala ciddi bir bakteriyel enfeksiyon geçirerek yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Tedavisinin ardından dünya turnesine Londra'da başlayan yıldız, müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Canlı performansları ve sahne gösterileriyle adından söz ettiren Madonna, bazı hayranlarının tepkisini çekti.

2 SAAT GEÇ ÇIKTI

NTV'nin aktardığına göre, şarkıcının konserine giden Michael Fellows ve Jonathan Hadden adlı iki kişi, Madonna'nın söz verilen konser başlangıç saatine sadık kalmadığını öne sürerek şarkıcıya dava açtı.

13 Aralık New York'ta Barclays Center'da düzenlenen konsere gelen hayranlar, konserin 8:30'da başlamasını gerekirken 10:30'da başladığını dile getirdi. Geç başlayan konserin geç bitmesi, toplu taşıma seçeneklerini de azalttığı için konsere gidenleri zor durumda bıraktı.

Benzer bir durum 2016 yılında da yaşanmıştı. Rebel Heart Turnesi'ne çıkan Madonna, konserlerine iki saat geç çıktığı için tepki çekmişti.


Madonna

İlgili Haberler

Madonna'nın İsrail-Filistin açıklaması sonrası sanatçıya tepki yağdı

Madonna'nın İsrail-Filistin açıklaması sonrası sanatçıya tepki yağdı
Madonna’dan Fas depremi için yardım çağrısı

Madonna’dan Fas depremi için yardım çağrısı
Ölümden dönmüştü: Madonna'dan 'konser' kararı

Ölümden dönmüştü: Madonna'dan 'konser' kararı

En Çok Okunan Haberler